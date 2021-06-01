【綜合法國外電】周一法網男單首圈焦點一戰非費達拿回歸再戰法網莫屬，這位八號種籽面對烏茲別克球手伊斯杜明未遇任何考驗，結果僅花1小時33分鐘就以6:2、6:4及6:3直落3盤淘汰對手，昂然晉身次圈。

世界排名204位的伊斯杜明，今場比賽中未有為費天王製造太多麻煩，後者僅花23分鐘已經先取一盤。三盤下來，伊斯杜明未有逼出任何破發機會，相反費達拿就有多達48次致勝分，第一發得分率亦高達80%，最終亦只用93分鐘已經成功以3:0淘汰對手。

賽後這位20個大滿貫冠軍得主表示自己的感覺非常好，對於自己的移動以及出手選擇亦非常滿意。次圈費達拿將會遇上克羅地亞球手施歷，雙方過去在2017年溫網決賽及2018年澳網決賽中交手，兩次同樣由費達拿贏出。

早前多次表示希望參加東奧的費達拿，透露仍在觀察事態的發展，仍未就出賽作出最終決定。至於周二才出戰首圈賽事的網壇一哥祖高域表示，目前仍然傾向參加今夏舉行的東京奧運，但如果東京奧運最終改為閉門進行，他便會重新考慮是否赴日參賽。

「按照目前的計劃，我將會出戰奧運。」祖高域說。「據我所知，比賽將會有少量球迷入場，全部都是日本國內的觀眾。據我了解是球場容量的20%至30%左右。假如他們（東奧主辦單位）改變計劃，不設現場觀眾，我就會重新考慮是否出戰。在目前這一刻，我是打算參賽的，並對此感到興奮。」