【Ｂ組（仲有9日開波）】歐國盃B組有「歐洲紅魔鬼」之稱的比利時坐鎮。比利時近10年出產不少球星，更被譽為黃金一代，可惜近年在國際大賽始終未能封王，陣中不少主力如夏薩特已經30歲，盧卡古及奇雲迪布尼亦分別28及29歲，今屆歐國盃或是他們爭標的最後機會。

文：港生

比利時近10年強勢崛起，夏薩特、奇雲迪布尼及盧卡古等都成功在歐洲頂級聯賽立足，當中後兩者今季更分別代表曼城和國際米蘭贏下聯賽冠軍。不過，迪布尼在上月尾的歐聯決賽因鼻骨和左眼眶位置骨折受創，他事後表示仍可出戰歐國盃，有指他會缺席首仗鬥俄羅斯，並需在其後比賽戴上保護眼罩。翼鋒恩歷克卡拉斯高亦助馬德里體育會事隔七年再次贏下西甲，可見出戰歐國盃前，比利時球員狀態相當不俗。不過，這班主力球員開始踏入職業生涯中後期，除夏薩特外，維頓漢及艾達韋列特等主力守衞亦已年過30，泰拔高圖爾斯、迪布尼和盧卡古等人都接近30歲，捧盃機會買少見少。

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無冕一哥誓搶首冠

比利時在2014年重回國際賽決賽周舞台，雖然在當屆的巴西世盃和其後2016年的法國歐國盃都能成功小線賽出線，但同樣在八強出局；到了2018年世盃，最終只能以季軍完成。球隊自2018年9月起，於國際足協國家隊排名穩坐第1名至今已超過1年，但亦是史上唯一的國家隊一哥從未贏過大賽，故球隊今屆的目標非常清晰，就是贏下錦標。

丹俄主場芬蘭攪局

至於主辦國之一的丹麥事隔九年後再入歐國盃決賽周，他們的實力亦不容忽視，曾經在1992年贏下歐國盃外，一眾主力球員亦在歐洲頂級聯賽效力，如英超的李斯特城門將卡斯柏舒米高，熱刺中場賀積查治及為國際米蘭重奪意甲的基斯甸艾歷臣等。球隊在今年3場世界盃外圍賽3戰全勝兼一球不失，表現穩健，加上三場小組賽都有主場之利，出線有一定優勢。

俄羅斯是歐國盃決賽周常客，近四屆都有參加，可惜當中三次都在小組賽出局，只有在2008年由艾沙維帶領下打入4強，但不敵當屆冠軍西班牙。球隊繼續以俄超球員為骨幹，希望可以藉着同樣是主辦國的身份，在兩仗主場出擊的小組賽搶分。

至於芬蘭則是史上首次打入歐國盃決賽周，球隊在外圍賽表現不俗，排名僅次意大利，力壓希臘與波斯尼亞出線。雖然大部份球員都不在歐洲頂級聯賽效力，但有諾域治射手迪姆普基在內的成員被譽為「後列馬倫時代」最強陣容，隨時有驚喜。

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