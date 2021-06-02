力爭第14次在法國公開賽封王的西班牙「泥地王」拿度，周二在男單首圈以直落三盤擊敗普比連過關。世界排名第一的祖高域，同日亦以3:0淘汰辛達格連，晉級次圈。至於成功戰勝何傑金氏淋巴癌的西班牙女將娜華露，則在力戰三盤後僅負美國的史堤芬絲，光榮出局。

世界排名第三的拿度，在首圈只花了2小時23分鐘，便以6:3、6:2、7:6（7:3）擊敗世界排名第63位的21歲澳洲球手普比連，向爭取破紀第21次贏得大滿貫男單錦標又邁進一步。

對於在今屆法網只被列為三號種籽，並與祖高域及費達拿處於同一條線，拿度表示只會專注打好每一場比賽，不會顧慮太多。「我來這裏（巴黎）就是要盡全力應戰，當你被列為三號種籽，就有機會跟頭號或二號落入同一條線。今次我抽中與頭號種籽同一條線，但要為準決賽費神之前，我還有很多事情要做。」拿度說。「贏了第一場比賽，是一件高興的事情，而我目前就要集中精神應付下一仗，至於其他的事情，我並沒有想得太多。」拿度在次圈將會遇上法國的加斯基。

同日，祖高域亦以6:2、6:4、6:2擊敗美國球手辛特格連，他賽後表示對自己的狀態相當滿意。「我覺得自己打得很好，走動也十分出色。」祖高域說。「我要保持這種水準，這是一個很長的賽事，我會一場一場的把比賽打好。在身體方面，我的狀態很好，戰意亦不遜於任何人。」這位34歲塞爾維亞球星在次圈的對手，將會是來自烏拉圭的古華斯。

另一方面，抗癌成功後重返賽場的32歲女將娜華露，就在先贏一盤的情況下，以6:3、6:7（4:7）、4:6不敵美國的史堤芬絲，首圈出局。

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