賽車大家就睇得多啦，唔知道跳車又睇過未呢？就喺5月31號，一班選手就齊集喺英國嘅西薩塞克斯郡，準備鬥炒車呀，Sorry係跳車至真。你睇班選手除咗戴住個頭盔之外，就冇做啲咩安全措施啦，真係睇見都牙煙呀。佢哋仲越跳越興起，越跳越高，越炒越勁㖭，睇到班觀眾開心到不停尖叫。呢班友仔跳車跳得咁落力，係咪贏咗會有好多獎金呀？查實只係得50英鎊(折合約549蚊港紙)加個獎盃，真係要寫個服字畀呢班仁兄呀！

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

（海外訂購按此）

-----------------------------

陪你睇波講波