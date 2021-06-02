A組
意大利
門將：沙華托尼施利古（拖連奴）、基安盧基當拿隆馬（AC米蘭）、
阿歷斯美列特（拿玻里）
後衞：法蘭斯高阿沙比（拉素）、巴斯東尼（國際米蘭）、邦路斯（祖雲達斯）、
基亞連尼（祖雲達斯）、迪羅倫素（拿玻里）、艾馬臣柏美尼（車路士）、費奧倫斯（巴黎聖日耳門）、史賓亞蘇拿（羅馬）、拉菲爾杜萊（阿特蘭大）
中場：尼高路巴列拿（國際米蘭）、白賴仁基斯坦迪（羅馬）、佐真奴費路（車路士）、文路爾盧卡迪利（薩斯索羅）、羅倫素柏歷堅尼（羅馬）、史提芬奴辛斯（國際米蘭）、馬高華拉堤（巴黎聖日耳門）
前鋒：比洛迪（拖連奴）、杜文尼高貝拉迪（薩斯索羅）、貝拿迪斯治（祖雲達斯）、費達歷高基艾沙（祖雲達斯）、恩莫比尼（拉素）、恩斯治尼（拿玻里）、拉斯柏度尼（薩斯索羅）
瑞士
門將：恩尼森馬（慕遜加柏）、麥禾高（燕豪芬）、莊拿斯安連（蒙彼利埃）
後衞：文路爾艾簡治（多蒙特）、羅利斯賓尼圖（波爾多）、高美特（巴素利）、尼高艾維迪（慕遜加柏）、盧湯巴（尼斯）、奇雲麥巴布（禾夫斯堡）、奧美蘭積（蘇黎世）、列卡度洛迪古斯（拖連奴）、法比安舒哈（紐卡素）、維迪馬（巴素利
中場：法斯拿特（年青人）、艾迪美臣費南迪斯（緬恩斯）、費奧拿（阿特蘭大）、美密迪（禾夫斯堡）、梳頓沙基利（利物浦）、迪積比爾蘇維（法蘭克福）、魯賓華加斯（奧格斯堡）、格列沙加（阿仙奴）、薩卡利亞（慕遜加柏）、史堤芬蘇巴（法蘭克福）
前鋒：比列安保路（慕遜加柏）、加蘭奴域（薩格勒布戴拿模）、施費洛域（賓菲加）
土耳其
門將：拜恩達（費倫巴治）、根諾克（巴沙克舒希）、卡基亞（特拉布宗）
後衞：薛基施歷（里爾）、蘇恩古（李斯特城）、卡恩阿耶漢（薩斯索羅）、美列迪美羅（祖雲達斯）、梅迪穆度亞（薩斯索羅）、奧辛卡巴克（利物浦）、拉特雲耶馬士（比錫達斯）、烏密特美拉斯（勒哈弗爾）
中場：耶斯斯（里爾）、托高斯（比錫達斯）、卡維治（費倫巴治）、奧基約高斯魯（西布朗）、奧簡高古（飛燕諾）、奧辛杜凡（費倫巴治）、安達耶利（加拉塔沙雷）、查漢奴古（AC米蘭）
前鋒：耶馬士（里爾）、辛基斯安達（李斯特城）、伊尼斯烏納（基達菲）、阿布卡迪奧姆（特拉布宗）、阿圖高魯（加拉塔沙雷）、迪維蘇路（加拉塔沙雷）、簡倫卡拉文（杜塞爾多夫）
威爾斯
門將：軒尼斯（水晶宮）、丹尼禾特（李斯特城）、阿當戴維斯（史篤城）
後衞：賓戴維斯（熱刺）、祖朗頓（熱刺）、麥菲咸（般尼茅夫）、基斯根達（查爾頓）、諾寧頓戴維斯（史篤城）、尼高威廉斯（利物浦）、干拿羅拔斯（史雲斯）、卡班高（史雲斯）、洛克爾（盧頓）
中場：祖阿倫（史篤城）、祖摩利（盧頓）、艾芬安柏度（錫菲聯）、馬菲史密夫（唐卡士打）、莊拿芬威廉斯（卡迪夫城）、艾朗藍斯（祖雲達斯）、戴倫尼維（曼聯）、魯賓高韋（卡迪夫城）、大衛布魯克斯（般尼茅夫）、哈利威爾遜（卡迪夫城）
前鋒：基化摩亞（卡迪夫城）、加里夫巴利（熱刺）、泰拿羅拔斯（列斯聯）、丹尼爾占士（曼聯）
-----------------------------
想財富增值 就真係要眉精眼企
想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。
推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
-----------------------------
-----------------------------
蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：
-----------------------------
《體蘋果》陪你睇波講波