周二NBA季後賽東岸首圈G5，網隊回到布魯克林主場迎戰塞爾特人。三巨頭杜蘭特（Kevin Durant、KD）、夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving）有出色表現合轟83分，當中夏登錄得三雙34分10籃板和10助攻，協助網隊大勝129:103，並以總場數4:1淘汰綠軍，相隔7年來首次打入東岸次圈，他們的對手將是3號種籽公鹿。

過去兩場季後賽不獲綠軍波士頓球迷歡迎的網隊，今仗回到布魯克林主場出擊，對手賽前已落後場數1:3陷出局邊緣，背水一戰再有控衞K獲加（Kemba Walker）因左膝傷缺陣，網隊就乘勢狙擊。此前三巨頭因傷患關係，於常規賽季合作的時間不多，但三人之間的化學作用比預期中更好，他們於G4已合共轟下104分，今場再聯手交出83分，威力驚人。首兩節艾榮和夏登已共攻下33分，半場領先綠軍59:51，而表現慢熱的KD亦於賽事下半段找到節奏，助球隊拉開比數。

網隊最後大勝27分，以總場數4:1淘汰綠軍晉級東岸次圈，是他們自13/14球季以來首次殺入分岸四強，這支東岸2號種籽球隊的對手將是以場數4:0橫掃熱火的公鹿，他們周六會在布魯克林展開G1，由網隊擁有主場優勢。夏登今場17投10中，交出34分10籃板和10助攻，是他在網隊拿下的首個季後賽三雙。而三巨頭在東岸首圈系列賽場均合轟85.2分，是NBA史上在單個系列賽中場均得分最高的組合。

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