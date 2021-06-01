英格蘭在周二公佈最終26人的大軍名單，除了早前因傷退隊的格連活特外，另外6位無緣歐國盃中球員亦已決定，當中今季球會表現不俗連格、禾特普斯和奧利屈堅斯落選，而三位從來替英軍上陣的賓韋特、賓葛菲特與蘭斯達爾亦落選最終名單。不過，由於歐聯決賽的球員仍未歸隊，該6名球員將能參加未來兩場的熱身賽。

上周英格蘭公佈了33人的初選大軍名單，但當中有7位將會無緣參戰歐國盃，早前曼聯的格連活特退隊外，三位從來替英軍上陣的賓韋特、賓葛菲特與蘭斯達爾亦落選最終名單，而阿士東維拉的奧利屈堅斯亦無辦法爭一席位，修夫基最終只決定帶哈利卡尼和卡維特利雲兩位正前鋒征戰。

令人較為意外的是，今季兩位在球會表現出色的中場連格和禾特普斯亦未能進入最終名單，而17歲的年輕中場祖迪比寧咸就有望首次為英格蘭一隊出戰大型盃賽決賽周。

而一度有傳會落選的阿歷山大阿諾特，最終被修夫基保留有大名單當中，令球隊右閘位置競爭相當激烈，不過，早前修夫基曾表示，阿諾特亦可擔任中場位置，令陣容變化頗大。而兩位早前仍有傷在身的佐敦軒達臣和哈利馬古尼亦順利入最終名單。英軍在決賽周展開前，將會在6月2日主場友賽奧地利及6月6日主場友賽羅馬尼亞，作為備戰歐國盃決賽周的最後熱身。

同時，英格蘭亦公佈了26人出戰歐國盃的球衣號碼，當中哈利卡尼將會穿上9號，而史達寧則穿上10號，另外球會亦穿10號的基亞利殊則會穿上7號球衣。

英格蘭26人大軍名單

門將：甸恩軒達臣（曼聯）、森莊士東（西布朗）、比克福特（愛華頓）

後衞：阿歷山大阿諾特（利物浦）、芝維爾（車路士）、高亞迪（狼隊）、列斯占士（車路士）、哈利馬古尼（曼聯）、泰朗明斯（阿士東維拉）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（馬德里體育會）、基爾獲加（曼城）

中場：祖迪比寧咸（多蒙特）、佐敦軒達臣（利物浦）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（列斯聯）、迪格蘭賴斯（韋斯咸）

前鋒：卡維特利雲（愛華頓）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（阿士東維拉）、哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查頓辛祖（多蒙特）、史達寧（曼城）

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