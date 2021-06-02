作為最多香港球迷支持以及最為人熟識的英格蘭國家隊，這次領隊修夫基雖然在26人大軍名單當中引起一些爭議，惟目前英軍人才湧現的情況下，對修帥而言絕對是一個幸福的煩惱。每屆國際大賽都會英媒吹捧為奪冠大熱之一的英格蘭，這次當然不例外，雖然過去英軍的成績令球迷失望，但今屆在哈利卡尼、菲爾科頓及美臣蒙特一眾年輕人的帶領下，英格蘭或能夠事隔55年再於國際大賽中奪冠。

雖然在26人大軍名單當中，在季尾踢出表現的連格落選，但仍然未有影響到英軍的整體實力。「三獅軍團」在前線上坐擁今季在熱刺包辦英超神射手以及助攻王的哈利卡尼，在2018世界盃當中就曾以6個入球取得金靴獎，雖然該屆卡尼在淘汰賽當中只入過1球，只不過今屆在他身後有不少具質素的中場為他輸送炮彈，只要卡尼能夠保持狀態的話，相信入球依然會源源不絕。

除了前線外，英軍現時有不少中場大將可候命，現年只有22及21歲的蒙特及科頓，這二人在此前的歐聯決賽舞台當中亮相，而且今季在車路士及曼城皆踢出身價，另外還有基亞利殊、祖迪比寜咸及查頓辛祖等人在陣，就連修夫基亦認為一眾年輕球員已經累積足夠經驗，可以為球隊帶來更強的板凳深度。雖然看上去種種因素也有利於英軍在今屆歐國盃當中爭取好成績，但根據過往的經驗，每當賽事正式開始後英軍就會令球迷大跌眼鏡，未知這次修夫基能否帶隊打破這個「魔咒」。

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