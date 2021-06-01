香港女子壁球界改朝換代，兩大領軍人馬歐詠芝及陳浩鈴去年雙雙退役，但長江後浪推前浪，港隊不乏人才，2018年亞運何子樂於團體賽決賽打頭陣取勝，奠下港隊歷史性奪金基礎，賽後她一句「師妹完成任務」交棒予師姐上陣；如今兩將淡出，25歲的她再次接過前輩的任務，磨刀霍霍接班，矢志為港隊守住亞洲前列的江山。

記者：洪量丰

攝影：董立華

一如多數壁球員成長軌迹，何子樂讀小一已從小型球起步，然而最初接觸的卻非壁球，而是網球，「我一開始係打小網球先，都係報啲興趣班，但打得網球就自然打埋壁球，報咗啲考章班識到伯樂葉sir（葉浩倫），佢邀請我加入地區訓練，之後好快已經再入埋精英訓練。」當年她於小型球成績彪炳，名列前茅，捧盃乃家常便飯，甚至人人夢想當律師醫生消防員，她小學已立志長大要加入體壇，「小學會寫紀念冊，我已經寫話想做職業運動員，我喺小學就有呢個目標，以前玩好多運動，網球壁球籃球田徑都有，最後都係揀定壁球。」

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難忘趙詠賢教控制情緒

她年紀輕輕於同一年齡層打遍全港無敵手，習慣順境的她雖有天份，但面對逆境卻不能解困，小學時偶有失利或表現不佳即於場上大發脾氣，她自道「有個心態唔識輸，打壁球一輸就接受唔到」，想不到她竟吸引到位處壁球界頂尖的趙詠賢留心其進展，有次訓練過後特意語重心長跟時為幼苗的她大談哲理，「我細個打得差會發脾氣，有次Miss（趙詠賢）好語重心長咁同我傾咗大概半個鐘，教我發脾氣時點轉化自己情緒，有咩好有咩唔好，講講講講咗好耐，當時我又唔係跟佢，都咁用心教我。」

未見世界之大，何子樂尚可自恃其天資，但升中時她入讀體藝這所體壇木人巷，她才知一山還有一山高。何子樂升中一時，體藝粒粒皆星，陳浩鈴、歐詠芝二人仍在學，現役隊友廖梓苓亦是其師姐，她坦言當時學校人才鼎盛，她新丁入學無緣出賽，「嘩！佢哋好勁，入到去時有好多唔同師姐，所以係要做後備，冇得打正選，當時睇住佢哋就覺得，第時都要好似佢哋咁。」

陳歐年代領港隊歷史性奪得世青賽女團金牌，贏得「壁球四小花」稱號，前輩開創先河，後來者的成績難免被拿來比較，其實時至何子樂年代，香港青年隊表現絕不被比下去，何子樂曾率隊兩奪世青季軍，「我都唔會話好大壓力，佢哋世青真係好勁，但我哋都做到自己最好，後來攞過2次世青第3，對我哋嚟講都係好好成績。」

何子樂中學畢業後，順利實現兒時夢想成為職業運動員，多數運動員視奧運為終極舞台，惟奧運不設壁球項目，四年一度的亞運會遂成香港壁球員的最高殿堂。自2010年起，實力超班的陳歐穩佔團體賽兩席，其餘兩席則由一眾女將同室操戈角逐，2018年時，其時22歲的何子樂正於隊內賽最後一場擊敗隊友，鎖定參加雅加達亞運的席位。中一時她在場邊見證師姐於學界征戰，沒想到多年後竟有機會與兩位體藝師姐同場披甲，她拿起多年前與陳浩鈴一高一矮的合照笑道：「幅相我仲矮佢一個頭，佢攞19歲組冠軍，我就攞13歲，但最後係我哋一齊去比賽攞亞運金牌， 好搞笑。」

隊友信任亞運帶病建功

初生之犢首次參加大型運動會，第三板的重任落於何子樂身上，港隊雖為獎牌大熱，然而連續兩屆亞運於團體賽敗予有名將妮高坐鎮的宿敵馬來西亞，2018年時假若小組賽最後一場不敵印度，只能以次名出線，又要惡鬥馬來西亞爭入決賽。關鍵一戰何子樂先贏兩局，最後竟兵敗如山倒反輸2:3，幸兩位師姐雙雙報捷，港隊才得以首名出線，何子樂憶述賽後壓力爆煲，「我當時好擔心，好驚因為我累咗團隊輸，後尾我先知呢個諗法好錯，團隊就係贏一齊贏，輸都係成隊一齊輸。」

港隊其後於四強順利淘汰日本，殺入決賽，兜兜轉轉，對手又是爆冷粉碎馬來西亞衞冕夢的印度，在歷史性金牌之前，何子樂首先要面對小組賽失利的夢魘，她說初賽敗陣後獨自走到戶外散心，最後卻着涼致身體不適，賽前一晚隊內曾經討論是否要換人出場，「打決賽前我哋開會要決定出唔出我，但教練隊友都好信任我，開完會之後我話好多謝你哋支持，聽日我會盡我能力打好呢場比賽，嗰時都講到眼濕濕，好似睇戲咁。」

翌日決賽何子樂打頭陣出馬，一如初賽，她早早手握兩局優勢，不過第3局卻被對手以12:10扳回一城，眼看歷史或要重演，第4局她咬緊牙關以11:3取勝，助港隊先拔頭籌，賽後她走出玻璃場，信心堅定交棒予歐詠芝，「我出到嚟同兩位師姐講，『師妹完成任務，跟住交畀你哋喇，加油！』」

師姐退役與隊友共進退

當刻她交棒予師姐，實際卻是師姐交棒予她，亞運後兩年內，歐詠芝、陳浩鈴齊急流勇退，何子樂與陳浩鈴特別投契，去年3月師姐最後一次出外比賽時，她特要求兩人同房共度最後時光，她指早有心理準備要適應兩人退役的日子，「知道（陳浩鈴）退嘅一刻都唔係話好意外，佢話你之後要努力，冇咗佢帶住我，佢都已經教咗我自己一個要點樣要去面對比賽。」

剛巧一年前小記相約陳浩鈴作退役專訪，其時她寄語後輩要相信自己，「喺場上面你唔會望到觀眾、教練，好多時都係要靠自己望住前場，希望佢哋會信自己，唔好妄自菲薄。」於何子樂心中，更重要乃與隊友共同進退，「個心態就係我唔可以靠第1、2板嘅師姐去carry我，𠵱家我哋港隊幾個世界排名都好近，我年紀亦唔係最大，以前可能有兩個大師姐帶住，𠵱家係我哋成隊一齊行呢個團體賽，一齊去努力。」

過去一年體壇停擺，及至3月香港壁球壇才2次復辦主席盃讓球手重拾比賽感覺，何子樂一次奪亞，一次八強出局。轉眼距亞運奪金已是三年前的往事，杭州亞運旋即又至，何子樂坦言久別賽場感覺生疏，冀盡快重新焫着，未來世界排名由現時第45殺入前30，「人生第一次咁耐冇打比賽，啱啱個比賽搵唔番團火，希望下次可以做到，眼神亦要凌厲啲。」