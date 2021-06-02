法國

門將：1 洛里斯（熱刺）、16 文丹達（馬賽）、23 邁治蘭（里爾）

後衞：2 班捷文柏華特（拜仁慕尼黑）、3 派斯奴甘佩比（巴黎聖日耳門）、4 華拉尼（皇家馬德里）、5 基文迪朗格勒（巴塞隆拿）、15 葛特蘇馬（車路士）、18 盧卡斯迪治尼（愛華頓）、21 盧卡斯靴南迪斯（拜仁慕尼黑）、24 里奧杜布斯（里昂）、25 祖利斯古迪（西維爾）

中場：6 保羅普巴（曼聯）、8 湯馬士林馬（馬德里體育會）、12 哥倫天杜利素（拜仁慕尼黑）、13 尼高路簡迪（車路士）、14 拉比奧特（祖雲達斯）、17 穆沙施素高（熱刺）

前鋒：7 基沙文（巴塞隆拿）、9 基奧特（車路士）、10 基利安麥巴比（巴黎聖日耳門）、11 奧士文尼迪比利（巴塞隆拿）、19 賓施馬（皇家馬德里）、20 京士利高文（拜仁慕尼黑）、22 賓耶達（摩納哥）、26 馬古斯杜林（慕遜加柏）

德國

門將：1 紐亞（拜仁慕尼黑）、12 賓特尼奴（阿仙奴）、22 奇雲查普（法蘭克福）

後衞：2 魯迪格（車路士）、3 侯斯頓保（RB萊比錫）、4 馬菲亞斯真達（慕遜加柏）、5 曉姆斯（多蒙特）、15 歷卡斯蘇尼（拜仁慕尼黑）、16 高路斯達文（RB萊比錫）、20 魯賓高辛斯（阿特蘭大）、24 羅賓高治（列斯聯）、26 基斯甸根達（弗賴堡）

中場：6 甘美治（拜仁慕尼黑）、7 夏維斯（車路士）、8 卻奧斯（皇家馬德里）、10 基拿比（拜仁慕尼黑）、13 莊拿斯荷夫曼（慕遜加柏）、14 穆斯亞拿（拜仁慕尼黑）、17 科利安尼奧侯斯（慕遜加柏）、18 哥列斯卡（拜仁慕尼黑）、19 利萊辛尼（拜仁慕尼黑）、21 根度簡（曼城）、23 安利簡恩（多蒙特）、25 湯馬士梅拿（拜仁慕尼黑）

前鋒：11 迪姆華拿（車路士）、9 禾蘭（摩納哥）

葡萄牙

門將：1 魯爾柏迪斯奧（狼隊） 、12 安東尼盧比斯（里昂） 、22 雷爾施華（格蘭納達）

後衞：2 尼爾遜施美度（狼隊）、3 比比（波圖）、4 魯賓戴亞斯（曼城）、5 拉菲爾古里路（多蒙特）、6 荷西方迪（里爾）、19 紐奴文迪斯阿歷山大（士砵亭）、20 祖奧簡斯路（曼城）

中場：8 摩天奴（狼隊）、10 貝拿度施華（曼城）、11 般奴費南迪斯（曼聯）、13 丹尼路佩尼拿（巴黎聖日耳門）、14 威廉卡維奴（貝迪斯）、16 連拿度辛捷士（里爾）、18 魯賓尼維斯（狼隊）、24 沙治奧奧利華拉（波圖）、25 祖奧包連夏（士砵亭）

前鋒：7 基斯坦奴朗拿度（祖雲達斯）、9 安達施華（法蘭克福）、15 拉法施華（賓菲加）、17 干卡路古亞迪斯（華倫西亞）、21 迪亞高祖達（利物浦）、23 祖奧菲歷斯（馬德里體育會）、26 柏度干卡維斯（士砵亭）

匈牙利

門將：古拉施斯（RB萊比錫）、迪布施斯（費倫斯華路士）、保丹（費倫斯華路士）

後衞：﻿洛夫蘭斯錫斯（費倫斯華路士）、安祖保卡（費倫斯華路士）、阿當蘭治（奧摩尼亞）、基克斯基斯（盧加諾）、費奧拿（FC費夏華）、韋利柯賓（RB萊比錫）、艾迪拿施沙拉爾（費倫巴治）、賓迪古斯保拿（FC費夏華）

中場：洛斯尼高（FC費夏華）、阿當拿基（布里斯托城）、基利恩夏斯拿（奧斯積克）、大衛施格（費倫斯華路士）、加斯達治（費城聯）、安達斯舒查化（多瑙斯特雷達) 、達馬斯施利（邁澤拜雷尼）, 菲臘賀蘭達（柏迪遜）

前鋒：施沙拉爾（緬恩斯）、路蘭沙拉爾（弗賴堡）、尼曼查尼高歷（FC費夏華）、奇雲華加（卡斯帕薩）、路蘭華加 (MTK布達佩斯）, 舒安（FC達拉斯）、查洛斯夏恩（柏克斯）

歐國盃26人名單備注：

●各隊在6月1日前提交最多26人參賽名單，各隊進行首場分組賽之前，可在以下條件情況下作無限次球員替換：

1 受傷。

2 患病，包括染上COVID-19或與確診者有密切接觸。

●門將可在賽事展開後，因上述情況仍能作出替換。

●已被替換的球員，在任何情況下都不能夠再次被列入今屆賽事大軍名單上。

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