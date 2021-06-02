B組

比利時

門將：泰拔高圖爾斯（皇家馬德里）、米洛列特（布魯日）、素斯（斯特拉斯堡）

後衞：艾達韋列特（熱刺）、保耶達（哈化柏林）、積臣丹拿雅（里昂）、華美倫（神戶勝利船）、維頓漢（賓菲加）

中場：卡斯泰尼（李斯特城）、查迪尼（巴沙克舒希）、恩歷克卡拉斯高（馬德里體育會）、奇雲迪布尼（曼城）、丹當斯卡（狼隊）、杜根夏薩特（多蒙特）、梅尼亞（多蒙特）、丹尼斯普拉特（李斯特城）、泰利文斯（李斯特城）、雲拿根（布魯日）、韋素（多蒙特）

前鋒：巴舒亞伊（車路士）、賓迪基（水晶宮）、謝利美杜古（雷恩）、夏薩特（皇家馬德里）、盧卡古（國際米蘭）、梅頓斯（拿玻里）李安度杜沙特（白禮頓）

丹麥

門將：卡斯柏舒米高（李斯特城）、羅素（米迪蘭特）、費特歷朗奴（史浩克04）

後衞：贊斯拿臣（烏甸尼斯）、卡積亞（AC米蘭）、安達斯基斯坦臣（車路士）、佐基姆安達臣（富咸）、丹尼爾華斯（華倫西亞）、佐真遜（哥本哈根）、米希利（阿特蘭大）、維斯達加特（修咸頓）、保利臣（哥本哈根）

中場：馬菲亞斯贊臣（賓福特）、基斯甸洛加特（賓福特）、賀積查治（熱刺）、湯馬士迪蘭尼（多蒙特）、安達斯基斯甸臣（馬模）、基斯甸艾歷臣（國際米蘭）、丹斯加特（森多利亞）、史高夫（賀芬咸）

前鋒：巴夫韋迪（巴塞隆拿）、哥尼利斯（帕爾馬）、安達斯奧臣（博洛尼亞）、尤素夫保臣（RB萊比錫）、多爾貝治（尼斯）、雲特（哥本哈根）

俄羅斯

門將：尤利杜賓（魯賓卡山）、隆約夫（辛尼特）、沙科洛夫（卡斯洛達）、蘇連（莫斯科戴拿模）

後衞：迪治基亞（莫斯科斯巴達）、迪伊夫（莫斯科中央陸軍）、耶夫根耶夫（莫斯科戴拿模）、施哥夫（辛尼特）、卡拉華耶夫（辛尼特）、古迪亞舒夫（安塔利亞）、沙莫舒尼高夫（魯賓卡山）、施美安洛夫（艾卡馬特）、馬里奧費南迪斯（莫斯科中央陸軍）

中場：巴利洛夫（莫斯科火車頭）、謝馬列甸洛夫（莫斯科火車頭）、麥森穆軒（莫斯科火車頭）、高路雲（摩納哥）、薩哈恩（莫斯科戴拿模）、丹尼爾科明（莫斯科戴拿模）、祖比連（莫斯科斯巴達）、伊奧洛夫（卡斯洛達）、古斯耶耶夫（辛尼特）、安德里莫斯杜禾（辛尼特）、奧斯多耶夫（辛尼特）、丹尼斯馬卡洛夫（魯賓卡山）、阿歷斯米蘭卓克（阿特蘭大）、卓利舒夫（華倫西亞）

前鋒：迪斯尤巴（辛尼特）、安東沙保洛尼（PFC索契）、蘇保利夫（莫斯科斯巴達）

芬蘭

門將：哈迪基（利華古遜）、祖洛蘭（布雷西亞）、積高拿（布里斯托流浪）

後衞：阿拿祖利（帕福斯）、奧蘇尼斯（HJK赫爾辛基）、杜維奧（赫根）、里奧華辛倫（艾夫斯堡）、維薩倫（基爾禾）、艾雲洛夫（波茲蘭）、烏羅倫（亨克）、艾荷（MTK布達佩斯）、拉達拿（明尼蘇達聯）、蘇艾利（艾斯比約）

中場：格連卡馬拉（格拉斯哥流浪）、羅拔泰萊（白蘭恩）, 羅賓盧特（明尼蘇達聯）、卡古（艾斯比約）、奧利華拉卡利（帕福斯）、舒賀拿（佐頓加斯）、湯馬士林姆（施禾利）、斯帕爾夫（拿尼沙）、費特歷贊臣（奧格斯堡）、拿柏拉倫（CF蒙特利爾）

前鋒：普贊柏路（柏林聯）馬古斯科斯（賓福特）、迪姆普基（諾域治）

註：俄羅斯仍未公佈26人決選名單

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