周二NBA季後賽，衞冕的湖人於西岸首圈G5作客太陽。紫金兵團今戰有拉傷左鼠蹊的安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）休戰，惟大軍缺AD後如失去定海神針，整晚潰不成軍。即使勒邦占士（LeBron James）交出24分，但全隊只有3人得分上雙，湖人於全晚落後接近30分下，慘輸太陽85:115，場數落後2:3陷出局邊緣。

湖人於G4輸波折將，上半場拉傷左鼠蹊的AD餘賽再無折返，教練禾高（Frank Vogel）表示要待賽前視乎AD傷患的情況，再決定是否讓他上陣，最終在G5開賽前湖人宣佈AD要缺陣。攻守兩端進去一大猛將，湖人本來仍有占士、控衞舒路達（Dennis Schroder）和中鋒杜蒙特（Andre Drummond）支撐，可是計劃趕不上變化。全隊除占士有穩定發揮，只有古斯馬（Kyle Kuzma）和賀頓特加（Talen Horton-Tucker）得分上雙。隊友們表現欠佳，舒路達今仗9投0中獲0分1助攻，是湖人隊史上首位球員於季後賽單場出手9次以上，卻得0分。

湖人今場命中率亦低至34.5%，失去AD後球隊禁區仍有杜蒙特保護，但依然被太陽在籃下攻下44:32的得分。紫金兵團自第二節起已被拉開比數，半場落後太陽達30分，創占士季後賽生涯半場最大分差，同是湖人自1992年以來半場落後最大分差。球隊整晚保持住輸30分+的形勢，上陣31分鐘獲24分、7助攻和5籃板的占士，早被換回後備席休息，完場前5分餘鐘他更逕自離隊返回更衣室，明顯對球隊表現大感不滿。占士賽後失望表示：「我們被打到落花流水，有很多地方要改善，我們G6要做得更好，今仗被他們打到不堪一擊，也沒甚麼好說了。接下來真的是Win or Go Home，我們要使出所有的彈藥。我期望環境因素幫到我們，湖人的信念會給予我們很大力量，並帶出我最好的水平。」

此前占士從未試過在季後賽首圈連續兩場賽事都敗陣，今次連計G4的敗仗，占士連續71場季後賽首圈沒連敗的紀錄慘被終結。而今仗不敵太陽後，湖人場數已落後2:3陷入出局邊緣，下仗G6背水一戰雖能回到主場史達普斯中心，但受傷的AD仍未確定能否出戰，湖人若下場再輸的話將被淘汰。

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