世界排名第四的西班牙羽毛球女將瑪琳因為左膝受重傷，無緣參加東京奧運進行衞冕戰。

現年27歲的瑪琳早前在練習時受傷，她周二透露Twitter網站發聲明宣佈，由於左膝十字韌帶及半月板受創，經診斷後證實肯定無緣出戰東奧。她說：「經過上周末的檢驗，以及接受醫療諮詢後，證實我左膝的十字韌帶及半月板都撕裂了。我本周會接受手術，並隨即展開復康療程。這是我要面對的另一次打擊，但我一定會回來。」瑪琳在19年1月，曾經弄傷右膝十字韌帶 ，並因而休戰了大約8個月。

瑪琳於16年里約奧運，成功擊敗印度的辛度奪金。除此之外，她亦贏過三屆世錦賽女單冠軍，以及五度在歐錦賽封后。

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