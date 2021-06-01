荷蘭國家隊正選門將施利臣因在新冠肺炎病毒檢測中呈陽性，被迫退隊，教練法蘭迪保亞即使補選了阿爾克馬爾的比蘇治，但施利臣的退隊，明顯替荷蘭最後一關添上隱憂。

施利臣證實上周感染了新冠病毒，已經退隊回家休養，對荷蘭無疑是個壞消息。荷蘭原本意屬由這位華倫西亞門將把關，但現時缺少他，一般估計獲補選、30歲的比蘇治只會任第三替補，即正選位置會由史基倫堡及告魯爾爭奪，但前者已經年屆38歲，後者則過去一季都在次一級聯賽的英冠打滾，到底能否交出水準，有待觀察。

法蘭迪保亞周二出席記招，解釋讓施利臣退隊的決定：「我今天早上將決定通知了施利臣。首先，我必須說這個決定讓他非常不悅，但我不得不冒這個險，眾所周知，他的檢測呈陽性，因此他會錯過大部份時間的備戰，我們也不知道他要多久才能恢復100%的健康狀態，可是歐國盃就快來臨，我需要一個確定的答案。雖然這會令他很難過，但我也覺得是合理的，無論如何他都不可能參加第一場比賽，也不知道他的身體還會有甚麼影響，而我需要的是3個健康的門將供我調遣。」

荷蘭身處歐國盃C組，要先後對陣烏克蘭、奧地利及北馬其頓，而他們在比賽展開前，約戰了蘇格蘭和格魯吉亞，對蘇格蘭的友賽會在周三進行。

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