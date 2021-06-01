比利時球星雲集，奇雲迪布尼和盧卡古近年在球會表現穩定，相反夏薩特由車路士轉投皇家馬德里後，一直未能發揮出最佳一面。不過，比利時主帥馬天尼斯仍支持這位國家隊隊長，並繼續徵召他參與歐國盃。

30歲的夏薩特2019年夏天以1.03億鎊轉會費由車路士轉投皇馬，可惜兩年來不斷受傷患困擾，2季下來只為皇馬上陣過43次，僅得五個入球，表現完全不合格。不過，馬天尼斯對這位比利時隊長不離不棄，更表示：「最近他的身體狀況越來越好，他對比利時國家隊非常重要，他是我們的隊長，在重要關頭總能交出表現。」的確，夏薩特在國家隊表現穩定，雖然近兩年未有為球隊上陣，但在他對上八場國際賽，每仗都能交出入球或助攻，歐國盃可能是他重拾狀態和信心的最佳機會。

夏薩特隊友盧卡古以59球排在國家隊神射手首席，他今季在意甲表現出色，回到國家隊有望延續佳態，力爭歐國盃金靴。同組的俄羅斯和芬蘭亦有球員有望在歐國盃後成為國家隊史上神射手，俄國射手迪斯尤巴目前只差1球就能追平名宿基沙哥夫30球的紀錄；而芬蘭的迪姆普基今季狀態大勇，代表諾域治在英冠攻入26球助球隊重返英超，在國家隊他只差2球就能追平名宿列特文32球的紀錄。

B組射手大比拼

盧卡古（比利時）91場59球

簡評：比利時隊史上入球最多的球員，賽事神射手大熱之一。

迪斯尤巴（俄羅斯）50場29球

簡評：身高1米97的他在2018世盃後聲名大噪，是球隊最可靠射手。

丹斯加特（丹麥）5場3球

簡評：效力意甲森多利亞的新晉國腳，為國家隊上陣5場入3球

迪姆普基（芬蘭）90場30球

簡評：今季狀態火熱，英冠狂入26球助諾域治重返英超。

註：為國際賽數據

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