曼城一直夢寐以求嘅錦標就係歐聯，可惜上周六喺決賽輸咗畀車路士，又要再等下一次。史上最佳射手阿古路已經正式加盟巴塞隆拿，睇嚟藍月無論如何都想爭贏曼聯同車路士，將熱刺射手哈利卡尼帶到伊蒂哈德。

場決賽完後，好多人都猛插哥迪奧拿排陣，唔擺防中又冇前鋒，但其實鋒線呢一環，一直都係曼城呢2、3季嘅問題。阿古路越嚟越老，今季仲要傷得多，「耶穌仔」加比爾捷西斯就一向孭唔到飛，所以哥帥寧願將奇雲迪布尼同貝拿度施華踢「假9」，亦好夾佢自己一向崇尚嘅無鋒陣理念。不過，就算成季玩無鋒陣都冇問題，但輸咗個歐聯冠軍就實俾人插，為咗補鑊，相信卡尼係曼城今夏首要目標。

手機用戶請按此放大圖表

搵史達寧捷西斯做籌碼

據英媒最新消息，曼城有意用史達寧連埋加比爾捷西斯作為部份籌碼，嚟斟標價1.5億鎊嘅卡尼入「城」，而且有指卡尼都好想去曼城，同佢哋嘅世界級中場奇雲迪布尼合作。事實上，之前同曼城爭卡尼嘅仲有曼聯同車仔，但紅魔就好似今夏傾向全力簽多蒙特翼鋒查頓辛祖多啲，而車仔領隊杜曹就比較覺得國際米蘭嘅盧卡古或者多蒙特嘅艾寧夏蘭特，更適合球隊打法多啲，所以睇落去卡尼如果要轉會，去曼城嘅成數可能最大。

卡尼係咪真係啱曼城，就可能要夾落先知，但單睇數據，就絕對係阿古路最好嘅接班人。卡尼出道至今上陣245場英超入166球，場均0.68球，而阿古路就喺2011年轉會曼城後，275場英超入184球，場均入球係0.67球，相比下卡尼仲要好少少；助攻方面，卡尼家陣有34球助攻，有14球係今季取得嘅，即係話傳球技術提升咗唔少，對於着重傳控嘅哥帥嚟講，絕對係簽佢最佳時機。

加西亞隨阿古路投巴塞

除咗卡尼，曼城仲可能免簽到一位世界級後防，就係皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯。ESPN話如果「水爺」同皇馬續約傾唔埋欄，曼城就會開出份兩年合約畀佢。至於阿古路去咗巴塞只係一日後，同樣踢曼城嘅中堅艾利加西亞，亦正式以自由身重返呢間母會。