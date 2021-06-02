因關注心理健康問題拒絕出席記者會的日本球手大坂直美，日前宣佈退出法國網球公開賽，同時更透露自己患上抑鬱症。她的情況得到多位球手聲援，一哥祖高域更大讚大坂非常勇敢，並全力支持她去做自己需要做的事。同時他對大滿貫賽會威嚇要進一步懲罰大坂不感意外，因為賽會都保護自己和他們的生意。

大坂日前在宣佈退賽的長文中坦言自己不擅言辭，面對傳媒為她帶來了強烈的焦慮，她更透露自己於2018年美網奪冠後患上抑鬱和焦慮症，她為保護自己才堅拒出席記者會，今後更可能暫別網壇一段時間。大坂的事件引起很大迴響，有人雖然不認同她的做法，但亦表示同情，而作為網球手的「細威」莎蓮娜和拿度等，也向大坂表示支持。一哥祖高域周二於法網首圈晉級後，亦被問及大坂退賽的事，他就讚揚對方非常勇敢：「我支持她，她很勇敢，我亦為她經歷過的艱苦時間，以及心靈承受的煎熬感到難過。」

「我必須說，她做出一個很勇敢的決定，若她需要時間離開反思或是休養一下，亦是她需要做的事，我會全力支持，盼望她能夠強勢回歸。」這位一哥又指，他不意外大滿貫賽會威脅大坂若繼續杯葛記者會，將施以更嚴厲處分，他認為賽會都只顧着事業利益：「大滿貫賽會都是保護自己和他們的生意，當然他們會遵守條例，同時都確保你們這些球手都要遵從，否則的話你就等着被罰款或是制裁。他們這樣的（威脅）反應，我不感到意外。」祖高域亦稱，過去傳媒是世界的主要媒體，但近年有社交媒體的出現，大坂可直接跟球迷溝通，或多或少會影響到她的心理。

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