西班牙

門將：迪基亞（曼聯）、烏尼西蒙（畢爾包）、羅拔山齊士（白禮頓）

後衞：荷西加耶（華倫西亞）、佐迪艾巴（巴塞隆拿）、柏奧托利斯（維拉利爾）、拿樸迪（曼城）、艾利加西亞（曼城）、迪亞高洛蘭迪（列斯聯）、艾斯派古達（車路士）、馬高斯洛蘭迪（馬德里體育會）

中場：布斯基斯（巴塞隆拿）、洛迪卡斯簡迪（曼城）、柏迪（巴塞隆拿）、堤亞高艾簡達拿（利物浦）、佐治高基（馬德里體育會）、法比安彭拿（拿玻里）

前鋒：丹尼爾奧莫（RB萊比錫）、奧耶沙巴爾（皇家蘇斯達）、謝拉特摩蘭奴（維拉利爾）、艾華路莫拉達（祖雲達斯）、費倫托利斯（曼城）、艾達馬查奧爾（狼隊）、沙拉比亞（巴黎聖日耳門）

波蘭

門將：法比安斯基（韋斯咸）、施捷斯尼（祖雲達斯）、史高盧比斯基（博洛尼亞）

後衞：碧拿歷克（修咸頓）、比列薩尼斯基（森多利亞）、達維杜域斯（維羅納）、基歷克（賓尼雲圖）、希歷克（班士利）、基捷奧拿（基輔戴拿模）、比亞迪高夫斯基（查度卓華）、普查斯（華達普斯納）、韋巴斯（莫斯科火車頭）

中場：比森法蘭高斯基（芝加哥火燄）、祖斯維克（打比郡）、基列治（列斯聯）、高洛斯基（沙斯辛）、基祖華克（莫斯科火車頭）、列尼迪（拖連奴）、積及莫達（白禮頓）、派捷達（諾域治）、施連斯基（拿玻里）

前鋒：高拿斯基（杜塞爾多夫）、羅拔利雲度夫斯基（拜仁慕尼黑）、米利克（馬賽）、施維達斯基（PAOK）、斯域利沙克（皮亞斯特）

瑞典

門將：祖翰莊臣（哥本哈根）、洛特菲特（真格拿拜列治）、羅賓奧臣（愛華頓）後衞：艾美卡夫（紐卡素）、域陀連迪路夫（曼聯）、丹尼爾臣（大連人）、賓特臣（維積利）、奧古斯天臣（雲達不來梅）、邦圖斯贊臣（賓福特）、希蘭達（格拉斯哥流浪）、路斯迪（AIK蘇納）、格蘭基斯（希爾星堡）

中場：科斯貝治（RB萊比錫）、簡施馬（屈福特）、域陀卡里臣（卡斯洛達）、古路施夫斯基（祖雲達斯）、施巴斯坦拿臣（AIK蘇納）、艾卡度（森多利亞）、基斯杜化奧臣（卡斯洛達）、卡祖斯迪（米迪蘭特）、史雲貝治（博洛尼亞）、史雲遜（廣州城）

前鋒：馬古斯貝治（卡斯洛達）、阿歷山大伊沙克（皇家蘇斯達）、古艾臣（緬恩斯）、佐敦拿臣（莫斯科斯巴達）

斯洛伐克

門將：杜巴夫卡（紐卡素）、羅達克（富咸）、古斯亞克（列治亞）

後衞：比卡歷（哈化柏林）、沙特卡（列治普斯納）、丹尼斯華奴（侯爾斯卡）、史堅尼亞（國際米蘭）、靴保簡（奧摩尼亞）、荷路比克（皮亞斯特）

中場：咸錫（哥登堡）、盧保卡（拿玻里）、荷路索夫斯基（亨克）、古卡（帕爾馬）、安德列杜達（科隆）、羅拔麥克（費倫斯華路士）、韋斯（舒列夫）、拿斯路賓尼斯（奧格斯堡）、夏拉斯連（薩斯索羅）、蘇施路夫（格羅寧根）、比路（維迪斯）、艾歷克查卡（米蘭迪斯）

前鋒、米曹杜尼斯（奧摩尼亞）、保辛尼克（飛燕諾）、史卓歷（舒列夫）

註：西班牙及斯洛伐克均只選了24名球員出戰

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

（海外訂購按此）

-----------------------------

陪你睇波講波