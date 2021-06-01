1980年比利時首闖決賽飲恨

要數比利時歐國盃威水史，一定會提起1980年決賽不敵西德飲恨亞軍的一屆。那屆決賽周得8隊分成2小組，規模及不上現在，當屆與比利時同組的是意大利、英格蘭及西班牙，「歐洲紅魔」仍在分組賽拿下首名入決賽；面對西德雖一度靠雲達雷根的12碼扳平1:1，但最終被敵軍的「空中怪物」賀巴殊在尾段頂入致勝，西德贏2:1令比利時捧盃夢幻滅。

1992年丹麥臨時參賽譜童話

歐國盃歷年最冷冠軍，若首選是2004年的希臘神話，次選一定是1992年的丹麥童話。當屆由於南斯拉夫臨時被禁賽，由丹麥頂上，球隊進攻上有米高勞特立在中場指揮，防守就有門神舒米高，結果就倚賴這個勝利方程式拿下冠軍，當中四強淘汰荷蘭最為精采，雙方120分鐘2:2賽和，舒米高互射12碼撲出雲巴士頓的操刀入決賽，最終擊敗德國捧盃。

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