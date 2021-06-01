日職周三上演首尾之戰，由榜首川崎前鋒（右）作客包尾的FC橫濱。前鋒無論實力及狀態都在橫濱之上，不難半、全場皆勝，宜取前鋒開[客/客]，並補前鋒勝5:1的波膽。（球賽編號：星期三22；有線662台今日6:00pm直播）

衞冕的川崎前鋒今季強勢持續，目前於聯賽以20戰得52分領導群雄，拋離次席的名古屋鯨魚15分之多，周三作客包尾大幡FC橫濱，相信「實食冇黐牙」。畢竟，前鋒近6次訪橫濱全部淨勝2球或以上，當中更有四場是半、全場皆勝（見附表），今役相信亦不例外。

FC橫濱目前以17戰得7分包尾，雖然隊中不乏大名氣老將，但英雄遲暮，今迎前鋒只能輸少當贏。雖然前鋒近4次訪橫濱有2次勝5:2，但相信橫濱今役難於前鋒身上入兩球，所以取前鋒勝5:1的波膽。

上季亞軍的大阪飛腳今季卻在下游浮沉，就算飛腳近況似有回升，周三聯賽到訪湘南比馬時，亦寧願要中位數[2.5球]的入球「細」。飛腳目前以14戰得13分排尾3，目前在聯賽只入了七球，是20支日職球隊中入球最少一隊，因此，就算飛腳近兩場皆勝，今訪比馬時亦難予人太大信心。由於排中下游的比馬亦是入球與失球偏少的球隊，他們近八場主場比賽更入球全部開「細」，今役再追「細」應穩陣。（球賽編號：星期三23；今日6:00pm開賽）

文：數人