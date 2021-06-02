英格蘭周二公佈26人歐國盃大軍名單，儘管徵召四位右閘的決定備受質疑，但領隊修夫基揚言有信心領軍捧盃，並謂若今屆未能晉級四強，已可視為失敗。

英格蘭於18年俄羅斯世界盃成功晉級四強，當被傳媒問到假如未能躋身本屆歐國盃準決賽，會否被視為失敗時，修夫基說：「是的，大概會是這樣。我們都是實事求是的，大家都知道自己背負對這樣的期望。我們已為爭勝做好準備了嗎？我們曾兩度打入四強，現在已是時候再進一步了。」

除了18年世界盃外，修夫基在19年亦曾率領三獅軍團打入歐國聯四強。「作為領隊，我明白大家的期望，也知道自己要交出成績。我們要合力爭取佳績，並非單憑我就可以獲得成功。但當然，要是失敗的話，責任都在我身上。」他補充說。

對於同時徵召阿歷山大阿諾特、列斯占士、捷比亞及基爾獲加四名右閘出戰，修夫基強調自己只是挑選了實力最強的26名球員。「我們有四名球員，有時會在所屬球會擔任右閘。他們能夠入選大軍，是因為他們是最好的26名球員之一，假如有五、六名右閘有力入選，我也會這樣做。」修夫基說。「我們要應付九場比賽，但目前已有隊員因傷上陣成疑。我們要有應變能力，要有專業的好球員，以及通曉戰術的球員。我們十分幸運，陣中有一班符合所有要求的老將與年輕球員。」

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