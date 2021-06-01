日職周三上演首尾之戰，由榜首川崎前鋒作客包尾的FC橫濱。前鋒無論實力及狀態都在橫濱之上，不難半、全場皆勝，宜取前鋒開[客/客]，並補前鋒勝5:1的波膽。（球賽編號：星期三22；有線662台今日6:00pm直播）

衞冕的川崎前鋒今季強勢持續，目前於聯賽以20戰得52分領導群雄，拋離次席的名古屋鯨魚15分之多，周三作客包尾大幡FC橫濱，相信「實食冇黐牙」。人腳方面，前鋒今役除了續有中場大島僚太及山村和也上陣成疑外，其餘主力如射手李安納度達美奧及中場家長昭博等全部可以候命，實力完整，相信上半場已可打開缺口。畢竟，前鋒近6次訪橫濱全部淨勝2球或以上，當中更有四場是半、全場皆勝（見附表1），今役相信亦不例外。

FC橫濱目前以17戰得7分包尾，雖然隊中不乏大名氣老將，但英雄遲暮，今迎前鋒只能輸少當贏。雖然前鋒近4次訪橫濱有2次勝5:2，但相信橫濱今役難於前鋒身上入兩球，所以取前鋒勝5:1的波膽。

上季冠軍的川崎前鋒今季繼續威威，但亞軍的大阪飛腳今季卻在下游浮沉，就算飛腳近況似有回升，周三聯賽到訪湘南比馬時，亦寧願要中位數[2.5球]的入球「細」。飛腳目前以14戰得13分排尾3，球隊以往引以為傲的入球能力，今季卻不復見，目前在聯賽只入了七球，是20支日職球隊中入球最少一隊，因此，就算飛腳近兩場皆勝，今訪比馬時亦難予人太大信心。由於排中下游的比馬亦是入球與失球偏少的球隊，他們近八場主場比賽更入球全部開「細」（見附表2），今役再追「細」應穩陣。（球賽編號：星期三23；今日6:00pm開賽）文：數人

熱選 星期三22 川崎前鋒[客/客]（1.6）x 星期三23 湘南比馬細[2.5]（1.46） 2x1

冷推 星期三22 川崎前鋒勝5:1（25）

前鋒近六次訪FC橫濱績佳

日期 賽事 戰果（半場） 半全場

18/07/2020 日職 勝5:1（1:0） 贏/贏

21/08/2004 日乙 勝5:2（2:2） 和/贏

29/04/2004 日乙 勝2:0（1:0） 贏/贏

27/09/2003 日乙 勝5:2（2:1） 贏/贏

14/06/2003 日乙 勝4:0（2:0） 贏/贏

28/09/2002 日乙 勝2:0（0:0） 和/贏

比馬近八場主場全「細」

日期 賽事 戰果（半場） 入球大細

26/05 日職 和川崎前鋒1:1（0:0） 細

19/05 日聯盃 和柏雷素爾1:1（0:0） 細

09/05 日職 勝大分三神2:0（1:0） 細

02/05 日職 和北海道札幌岡薩多0:0（0:0） 細

17/04 日職 和神戶勝利船0:0（0:0） 細

07/04 日職 和名古屋鯨魚0:0（0:0） 細

27/03 日聯盃 勝FC橫濱1:0（0:0） 細

21/03 日職 和大阪櫻花0:0（0:0） 細

註：中位數為[2.5球]

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獅吼'光輝'對攻吼「角大」

布里斯班獅吼為力保前六位踢季後賽，在周三的澳職迎戰仍有些微機會挑戰前六的珀斯光輝時，一定不會留手。不過，由於獅吼近況始終反覆，而光輝亦有回起之勢，在兩隊踢得主動下料角球不會少，一於取中位數為[11.5球]的角球「大」。（球賽編號：星期三21；今日5:05pm開賽）

布里斯班獅吼目前以24戰得37分排第6位，領先第7位的威靈頓鳳凰2分但少踢1場，在保前六奪季後賽的形勢上基本上佔優，不過仍不能掉以輕心，因此今役一定全力爭勝。獅吼近況頗為反覆，近6仗只得2勝1和3負，而且今役又料續缺前鋒美巴圖，後衞艾德列亦上陣成疑，就算首席射手之一的雲素賀爾斯或復任正選，亦沒有必勝的把握。

珀斯光輝目前以24戰得33分排第9，仍有些微機會可以爭前六，球隊近6場共獲4勝2和，但要留意4場勝仗全部在主場取得，不宜過份高估。今訪獅吼時，光輝料讓腳風頗順的前鋒科拿路利擔正，夥拍祖爾捷安尼斯攻堅，就算未能取得入球，相信亦會博得不少角球。球隊近6場有4場角球都超過11球，當中更有兩場達19球，相信今役角球亦不會少。無獨有偶，獅吼近仗的角球亦偏多，近6場有5場的角球總數都在11球以上（見附表）；既然今役勝負難料，不如信數據取角球開「大」，有2.02倍。

角球大細

星期三21 布里斯班獅吼大[11.5]（2.02）

獅吼近仗聯賽角球偏多

日期 戰果（半場） 角球數目

30/05 客負西悉尼流浪者0:2（0:1） 18球

25/05 主勝墨爾本城3:0（2:0） 16球

21/05 客勝紐卡素噴射機2:1（1:0） 11球

16/05 客負阿德萊德聯0:1（0:1） 13球

12/05 主和中岸水手0:0（0:0） 12球

09/05 客負墨爾本城2:3（2:2） 13球

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聖保羅爭盃炒硬「丁組仔」

周三續上演巴西盃第三圈首回合賽事，其中甲組勁旅聖保羅到訪「丁組仔」七月四日時，由於人腳與實力均遠勝七月四日，不妨直取「讓球主客和」聖保羅[-2]的「客勝」。（明日8:30am開賽）

聖保羅在今季巴甲開鑼戰只能與富明尼斯打和，不過周三的巴西盃對手只是丁組的七月四日，料可以輕勝。雖然七月四日在上圈爆冷打和甲組的古亞巴，並以互射12碼勝出而晉級，不過，這只會令聖保羅今役不掉以輕心，更認真作戰，就算作客亦可望大勝而回。畢竟，聖保羅近8場勝仗全部淨勝對手2球或以上，而且球隊近3場盃賽勝仗亦同樣全部淨勝手2球或以上，主力如前鋒盧恩山度士及中後場伊戈雲尼斯奧斯等都料會披甲，聖保羅今役實在難尋敗理。

至於今季降班乙組的華斯高作客丁組的博維斯塔SC，則可吼「讓球主客和」[+1]開「和局」。從華斯高在今季巴乙首戰主場以0:2不敵奧柏拉里奧所見，球隊似乎仍未從降班的失望中恢復過來，而且球隊今季首要目標是爭升班，盃賽反而次要，加上今役要作客，因此，就算實力在博維斯塔之上，亦未必會大勝。

華斯高近7次與博維斯塔SC交手雖然獲得6勝，但有5次是僅勝1球，而華斯高近5次訪博維斯塔亦共取得4勝1和，不過當中有3次僅勝1球，因此，今役宜取華斯高[-1]開「和局」。

讓球主客和過關

星期三（待定） 聖保羅勝[-2]x 星期三（待定） 博維斯塔SC和[+1] 2x1

今輪巴西盃數字密碼

3 聖保羅近6場盃賽共獲3勝2和1負，3場勝仗全部勝對手2球或以上

3 華斯高近5次訪博維斯塔SC共4勝1和，當中有3次僅勝1球

5 華斯高近7次與博維斯塔SC交手6勝，但有5次是僅勝1球

8 聖保羅近8場勝仗全部淨勝對手2球或以上

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