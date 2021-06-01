運動員於賽場風光的背後，其實身心都承受着不少壓力。日本球手大坂直美於法國網球公開賽開鑼前，表示因心理健康問題拒出席記者會，惟事件掀起風波，周一她宣佈退出法網，並稱會離開網壇一段時間。她坦言近年飽受抑鬱症困擾，面對傳媒更為她帶來強烈焦慮，前輩們如「細威」莎蓮娜、拿度和芭迪，都支持她的決定。（now670、671、有線651及652台今日4:50pm直播）

大坂直美這位新世代球手於23歲已成為4個大滿貫錦標得主，現時女單世界排名更高踞第二。這位亞洲新星雖戰績彪炳，過去卻常被指像小女孩愛鬧情緒，不時在比賽中哭鬧及扔球拍。其實運動員再強悍，亦會有情緒問題，大坂自稱不擅長面對媒體，並指自己來巴黎比賽前已感到焦慮，認為最好的自我保護方法就是不出席記者會，故法網開鑼前以心理健康為由，拒絕出席任何記招。

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缺席記招被威脅DQ

周日首圈她以2:0淘汰羅馬尼亞球手柏積西嘉瑪莉亞晉級後，就如自己所說沒亮相賽後記招，結果被賽會罰款15,000美元，更被警告若繼續抵制記者會，將面臨更巨額的罰款、取消比賽資格，甚至被禁參加大滿貫賽。本想避開傳媒的她，現成體壇焦點，更引起很大爭議，大坂形容事情發展不如自己所料，為平息風波，她周一發長文宣佈退出法網。她透露自己於2018年美網擊敗細威，首奪冠軍後患上抑鬱及焦慮症。

「我認為現時對法網、其他球員和我的健康而言，最好的就是我退出，這樣所有人都能重新聚焦在巴黎的網賽。我從不想成為分散注意力的那位，我同意自己的時機並不理想，我的訊息亦可再清楚一點。事實是，我自2018年美網後就受抑鬱症困擾，度過了一段艱難日子。儘管傳媒一直對我很好（我向那些或被我傷害到的記者致歉），但我不是天生的公開演說家，跟大眾媒體說話前，我總感到強烈焦慮。」她更謂自己會離開球場一段時間，待時機成熟就會回歸。其姊姊大坂麻里亦透露，大坂的泥地賽成績一直被傳媒重點報道，令妹妹自信大受打擊。

細威拿度齊安慰

前輩們征戰網壇多年，如39歲的23冠得主細威亦經歷過情緒問題，她就力撐大坂：「我明白的，我希望能給她一個擁抱，因為我知道那感受。我們有不同性格和處事方式，你只需讓她以她認為最好的方式去處理。」細威周一首圈直落兩盤淘汰卡美莉亞碧古晉級。至於拿度亦稱明白大坂的決定，但認為媒體會讓體育更成功：「我明白她，但對我來說沒有傳媒與寫新聞的人，我們所拿到的成就大概不會讓我們成為今天的運動員，我們不會有世界的認同。」

剛周二以2:1淘汰比拉晉級的1姐芭迪亦表示，有時候面對記者會真的不容易，但稱傳媒沒對她構成壓力。另外2019年美網女單冠軍安達絲古周一被世界排名85的絲丹錫反勝，首圈止步，5號種籽施維杜蓮娜周二直落2盤淘汰法國的芭布。

綜合法國外電