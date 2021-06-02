距離6月13日英格蘭對陣克羅地亞的歐國盃揭幕戰尚餘不足兩個星期，因傷錯過了曼聯最後5場比賽的隊長哈利馬古尼，直至目前為止仍然未完全康復，不過仍然有份入選英軍最終26人名單，英國傳媒更指這名28歲後衞將會錯過對陣克羅地亞的賽事。前英格蘭名將里奧費迪南就認為馬古尼的傷勢會令其餘25人分心，因此在未恢復健康的情況下，不應該將他選入大軍名單當中。

里奧費迪南就認為假如馬古尼短期無法恢復健康的話，應該留在家中養傷：「英格蘭需要另一位後衞，這份大夠單告訴我修夫基會在歐國盃踢三後衞。馬古尼仍然未恢復健康，如果你仍然入選的話實在是不符合常理。我曾經與一些身體狀況不佳的球員一起踢球，當他們不在狀態時就會失去了自己。」

里奧費迪南引用了2002年以及2006世界盃前夕，當時兩名曼聯舊將碧咸及朗尼有傷在身仍然入選英軍一事作例子：「當年碧咸以及朗尼就出現了這種狀況，雖然馬古尼是一位好球員，但他未達到碧咸及朗尼這種級數。我不認為修夫基應該選擇一個未達到100%健康的球員，他很難可以找回自己的節奏，而且這種不利因素會影響球隊，成為了外界的話題而導致球隊分心。」

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