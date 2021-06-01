比利時球星雲集，奇雲迪布尼和盧卡古近年在球會表現穩定，相反夏薩特（圖）由車路士轉投皇家馬德里後，一直未能發揮出最佳一面。不過，比利時主帥馬天尼斯仍力撐這位國家隊隊長，並繼續徵召他參與歐國盃。

30歲的夏薩特2019年夏天以1.03億鎊轉會費由車路士轉投皇馬，可惜兩年來不斷受傷患困擾，2季下來只為皇馬上陣過43次，僅得五個入球，表現完全不合格。不過，馬天尼斯對這位比利時隊長不離不棄，更表示：「最近他的身體狀況越來越好，他對比利時國家隊非常重要，他是我們的隊長，在重要關頭總能交出表現。」的確，夏薩特在國家隊表現穩定，雖然近兩年未有為球隊上陣，但在他對上八場國際賽，每仗都能交出入球或助攻，歐國盃可能是他重拾狀態和信心的最佳機會。

B組射手大比拼

盧卡古（比利時）91場59球

簡評：比利時隊史上入球最多的球員，賽事神射手大熱之一。

丹斯加特（丹麥）2場2球

簡評：效力意甲森多利亞的新晉國腳，為國家隊上陣2場入2球

迪斯尤巴（俄羅斯）50場29球

簡評：身高1米97的他在2018世盃後聲名大噪，是球隊最可靠射手。

迪姆普基（芬蘭）90場30球

簡評：今季狀態火熱，英冠狂入26球助諾域治重返英超。

註：為國際賽數據