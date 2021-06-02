一年半前，香港男子七人欖球隊在冰凍的仁川輸了直入東京奧運大門的亞洲區資格賽，事隔一年半，經歷世紀疫情，他們將於下周三（9日）出發到摩納哥出戰本月19-20日的東奧次輪外圍賽，共有10隊參加，勝出一隊即奪下月底東奧入場券，同場還有香港女子七欖隊爭奧運田入場券，這是最後一次衝奧機會。

2019年11月，以應屆亞運金牌球隊的香港男㝂七欖隊在仁川亞洲區外圍賽被看高一線，港隊強勢殺入決賽對東道主南韓隊，上半場以7:0領先，怎知下半場被南韓以12:7反勝，港隊跌落今次東奧次輪外圍賽，跟另外九支球隊爭一個席位，港男隊編在B組二號種籽，同組有「世界七人欖球系列賽」常客法國、智利、烏干達和牙買加，A組有兩屆「世界盃」銅牌兼首號種籽薩摩亞，以及愛爾蘭、東加、津巴布韋和墨西哥。

香港欖總今日宣佈13名男隊，部份是2018雅加達亞運奪金功臣，33歲華將姚錦成表示說:「我們對這賽事感到興奮和渴望，我們的備戰工作順暢，縱使未能往海外集訓或與其他國家隊切磋來提升狀態，我們早前藉體院的隊內對抗賽，來模擬實戰和大賽氣氛，以提升身心狀態。」

阿成坦言今次衝奧是他球員生涯最後一次：「我們曾與所有小組對手較量，所以大家並不陌生。我認為愛爾蘭、東加和法國皆是四強熱門，但我們已分析所有敵軍之長短並制定針對性部署。」

除阿成外，入選華將還有李卡度手、隊長禾獲特、高凡戴爾、荷迪手、丹馬克等都是亞運金牌功臣。

摩納哥同場還有香港女子七人欖球隊，將有12支隊伍爭奧運席位，首兩名可入奧，李念殷和高香慧被委以雙隊長重任，香港今次與法國、哥倫比亞和馬達加斯加同處C組，A組有俄羅斯、阿根廷、墨西哥和薩摩亞，B組則有巴布亞新畿內亞、哈薩克、牙買加和突尼西亞。

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