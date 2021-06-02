英格蘭

門將：甸恩軒達臣（曼聯）、森莊士東（西布朗）、比克福特（愛華頓）

後衞：阿歷山大阿諾特（利物浦）、芝維爾（車路士）、高亞迪（狼隊）、列斯占士（車路士）、哈利馬古尼（曼聯）、泰朗明斯（阿士東維拉）、勞基梳爾（曼聯）、史東斯（曼城）、捷比亞（馬德里體育會）、基爾獲加（曼城）

中場：祖迪比寧咸（多蒙特）、佐敦軒達臣（利物浦）、美臣蒙特（車路士）、加雲菲臘斯（列斯聯）、迪格蘭賴斯（韋斯咸） 22歲

前鋒：卡維特利雲（愛華頓）、菲爾科頓（曼城）、基亞利殊（阿士東維拉）、

哈利卡尼（熱刺）、拉舒福特（曼聯）、布卡約沙卡（阿仙奴）、查頓辛祖（多蒙特）、史達寧（曼城）

克羅地亞

門將：利華高域（薩格勒布戴拿模）、卡連歷（夏積杜克）、西蒙史魯加（盧頓）後衞：維沙積高（馬德里體育會）、波拿巴列錫（格拉斯哥流浪）、卡列達卡亞（馬賽）、洛夫雲（辛尼特）、祖蘭奴域（歷基亞）、杜馬高維達（比錫達斯）、加亞迪奧爾（薩格勒布戴拿模）、杜馬高巴達歷（里爾）、史高列治（奧西耶克）

中場：高華錫（車路士）、莫迪歷（皇家馬德里）、波索域（國際米蘭）、巴迪積（熱拿亞）、尼高拉華錫（莫斯科中央陸軍）、柏沙歷（阿特蘭大）、比列錫（國際米蘭）、比卡奴（禾夫斯堡）、奧錫（薩格勒布戴拿模）、盧卡艾雲斯（薩格勒布戴拿模）

前鋒：列比錫（AC米蘭）、柏高域（薩格勒布戴拿模）、安迪布迪美亞（奧沙辛拿）、卡拉馬歷（賀芬咸）

捷克

門將：拖馬斯華斯歷（西維爾）、柏夫蘭卡（雲達不來梅）、曼杜斯（奧林莫斯）

後衞：華迪美高法爾（韋斯咸）、卡達拉碧克（賀芬咸）、些路斯卡（布拉格斯巴達）、卡拿斯（布里斯托城）、大衛施馬（布拉格斯拉維亞）、波利（布拉格斯拉維亞）、馬迪祖（布雷西亞）、巴拉碧（柏辛域陀尼亞）

中場：馬素普斯（布拉格斯拉維亞）、達列達（哈化柏林）、湯馬士蘇錫克（韋斯咸）、安東連巴拿克（維羅納）、阿歷斯卡奧（莫斯科斯巴達）、賀利斯（布拉格斯拉維亞）、施夫錫（布拉格斯拉維亞）、積及贊圖（森多利亞）、賀洛錫克（布拉格斯巴達）、比錫克（利巴域）、沙迪歷克（利巴域）

前鋒：柏德列舒希克、卡文斯克（PAOK）、馬迪維達（般尼）、比赫特（歷基亞）

蘇格蘭

門將：哥頓（赫斯）、大衛馬素爾（打比郡）、麥路連（格拉斯哥流浪） 33歲

後衞：李安谷巴（列斯聯）、迪格蘭加拉查（馬瑟韋爾）、格蘭漢尼（諾域治）、積亨特利（奧斯坦德）、史葛麥堅拿（諾定咸森林）、史堤芬奧當納（馬瑟韋爾）、尼敦柏達臣（格拉斯哥流浪）、安德魯羅拔臣（利物浦）、格力泰萊（些路迪）、基蘭泰亞尼（阿仙奴）

中場：史超活岩士唐（修咸頓）、基士堤（些路迪）、約翰費歷克（錫菲聯）、比利基莫亞（車路士）、約翰麥甘尼（阿士東維拉）、卡林麥基哥（些路迪）、麥湯米尼（曼聯）、大衛端布爾（些路迪）

前鋒：查阿當斯（修咸頓）、賴登戴基斯（昆士柏流浪）、占士科利斯（些路迪）、賴恩費沙（紐卡素）、奇雲尼斯畢（喜伯年）

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