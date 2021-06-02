蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
最Hit
要聞港聞
兩岸國際
娛樂
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

歐國盃｜英格蘭4名右閘可踢多個位置 勢以3後衞陣式跟對手周旋

1小時前
英格蘭挑選了四名右閘參加歐洲國家盃。

英格蘭周二公佈的26人歐國盃大軍名單中，領隊修夫基徵召了四位右閘基爾獲加、捷比亞、阿歷山大阿諾特和列斯占士入伍的決定，備受質疑，而外界因此也相信，英格蘭在歐國盃期間，會以三後衞陣式跟對手周旋。

相關新聞：歐國盃｜卡尼大勇加中場新星擔大旗 英格蘭又迎來最好時代？

外界分析指早前盛傳會落選的阿歷山大阿諾特，最終被修夫基保留有大名單當中，很大原因是英格蘭在歐國盃期間，將如2018年世界盃時一樣，將會排出三後衞陣式。其實修夫基已表示過，阿諾特助攻力強能擔任中場位置，球隊陣容因此變化可更大。結果此子也順利入選，才令英格蘭出現挑選四名右閘參加歐國盃的情形。

英格蘭以三後衞陣式，也非第一次。早在2018年世界盃，英格蘭就是以三後衞陣式出戰，基爾獲加擔任右中堅，而捷比亞則是右翼衞。在之後的歐國聯、歐洲國家盃外圍賽和剛開始的世界盃外圍賽，英格蘭則多以4231和343甚至532陣式作賽。

相關新聞：歐國盃｜卡尼大勇加中場新星擔大旗 英格蘭又迎來最好時代？

修夫基也一再強調，挑選四名右閘參加歐國盃，是因為他選人的準則是挑選最佳的球員入隊。基爾獲加協助曼城贏得英超冠軍、捷比亞則為馬德里體育會贏得西甲冠軍、列斯占士則為車路士贏得歐聯冠軍，而阿諾特則以7次助攻成為今季英超助攻次數第2多的後衞，在四人今季表現如此出色的情況下，修夫基最後決定將四人全數徵召入選。

另外，曼聯中堅哈利馬古尼季末受傷狀態成疑，也是修夫基挑選四名右閘入隊，並改踢三後衞陣式的原因。在三人防線中，身形較健碩的基爾獲加將任右中堅，夥拍哈利馬古尼和史東斯鞏固防線，而捷比亞、阿諾特和列斯占士三人則會爭逐右翼衞正選位置，並希望能將阿諾特和捷比亞等人的助攻能力發揮到淋漓盡致。加上捷比亞在國家隊還可擔任左翼衞，所以修夫基最後決定將這四名「多功能」右閘選入隊，放棄連格和禾特普斯等人。

英格蘭預計正選陣容（343陣式）

門將：比克福特

後衞：基爾獲加、哈利馬古尼、史東斯

中場：阿歷山大阿諾特、美臣蒙特、迪格蘭賴斯、芝維爾

前鋒：史達寧、哈利卡尼、菲爾科頓

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

了解更多立即下載體驗

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

海外訂購按此

-----------------------------

陪你睇波講波

歐洲國家盃歐國盃英格蘭修夫基基爾獲加阿歷山大阿諾特捷比亞列斯占士
包羅萬有，「體」得舒服，即Like「蘋果體育」FB專頁！
BannerBanner