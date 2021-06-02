英格蘭周二公佈的26人歐國盃大軍名單中，領隊修夫基徵召了四位右閘基爾獲加、捷比亞、阿歷山大阿諾特和列斯占士入伍的決定，備受質疑，而外界因此也相信，英格蘭在歐國盃期間，會以三後衞陣式跟對手周旋。

外界分析指早前盛傳會落選的阿歷山大阿諾特，最終被修夫基保留有大名單當中，很大原因是英格蘭在歐國盃期間，將如2018年世界盃時一樣，將會排出三後衞陣式。其實修夫基已表示過，阿諾特助攻力強能擔任中場位置，球隊陣容因此變化可更大。結果此子也順利入選，才令英格蘭出現挑選四名右閘參加歐國盃的情形。

英格蘭以三後衞陣式，也非第一次。早在2018年世界盃，英格蘭就是以三後衞陣式出戰，基爾獲加擔任右中堅，而捷比亞則是右翼衞。在之後的歐國聯、歐洲國家盃外圍賽和剛開始的世界盃外圍賽，英格蘭則多以4231和343甚至532陣式作賽。

修夫基也一再強調，挑選四名右閘參加歐國盃，是因為他選人的準則是挑選最佳的球員入隊。基爾獲加協助曼城贏得英超冠軍、捷比亞則為馬德里體育會贏得西甲冠軍、列斯占士則為車路士贏得歐聯冠軍，而阿諾特則以7次助攻成為今季英超助攻次數第2多的後衞，在四人今季表現如此出色的情況下，修夫基最後決定將四人全數徵召入選。

另外，曼聯中堅哈利馬古尼季末受傷狀態成疑，也是修夫基挑選四名右閘入隊，並改踢三後衞陣式的原因。在三人防線中，身形較健碩的基爾獲加將任右中堅，夥拍哈利馬古尼和史東斯鞏固防線，而捷比亞、阿諾特和列斯占士三人則會爭逐右翼衞正選位置，並希望能將阿諾特和捷比亞等人的助攻能力發揮到淋漓盡致。加上捷比亞在國家隊還可擔任左翼衞，所以修夫基最後決定將這四名「多功能」右閘選入隊，放棄連格和禾特普斯等人。

英格蘭預計正選陣容（343陣式）

門將：比克福特

後衞：基爾獲加、哈利馬古尼、史東斯

中場：阿歷山大阿諾特、美臣蒙特、迪格蘭賴斯、芝維爾

前鋒：史達寧、哈利卡尼、菲爾科頓

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