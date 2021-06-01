德甲班霸拜仁慕尼黑周二宣佈，現任球會CEO路明尼加將於本月底提前退休，他的空缺將會由另一位拜仁名宿簡尼接任。

路明尼加與拜仁的合約原本到今年年底才屆滿，這位前德國國腳接受球會官網訪問時，就解釋了提前退休的原因：「因為球會的財政年度剛剛完結，而球隊亦將會由新任教練帶領，所以我們都認為，現在是交棒給簡尼的最佳時間，好讓球會一切都有個新開始。」

現年65歲的路明尼加大半生時間都在拜仁度過，這位前西德國腳1974年在拜仁出道，到1992年已經掛靴的他就回歸拜仁擔任副會長，並從2002年起一直擔任CEO至今。拜仁過去20年在路明尼加的領導下先後贏過2次歐聯、2次世冠盃、14次德甲和10次德國盃冠軍，其中在2013和2020年更成為三冠王。而球會的盈利亦從他上任時的1.76億歐元大幅增加至6.79億。

即將接掌拜仁的簡尼早前接受訪問時表示，自己早於掛靴前已經對球會的管理工作深感興趣，期望過去自己創業時所學到的管理方法能夠在拜仁的工作上得以應用。他又表示上任後將會進一步強化拜仁的青訓系統，讓球隊未來擁有更多像湯馬士梅拿這種自家青訓球員出現。

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