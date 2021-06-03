國際米蘭周四確認下季取代干地領軍的新帥，上周宣佈離開拉素的教練施蒙尼恩沙基，如外界所料接手藍黑軍團，與球會簽約兩年。

施蒙尼恩沙基從2016年開始執教拉素，曾領軍在2018/19球季奪過意大利盃，也贏過兩屆意大利超級盃。他今季無法帶領球隊打入歐聯，上周就宣佈離開球會，已經立即傳他會執教國際米蘭，直至今周四，消息終於得到國際米蘭的官方確認，也證實他與球會簽約兩年。

另外，前鋒盧卡古近日接受訪問時親自表示來季會繼續留在聖西路球場，打破了他重返車路士的傳聞。在「細恩」正式上任前，盧卡古已透露與這位國際的新任教練聯絡過。

近月一直有傳陷入財困的國際米蘭將會在今夏轉會窗拋售隊中球星套現，其中射手盧卡古更可能會回歸英超球隊車路士，但盧卡古接受比利時傳媒訪問時就否認：「我在國際米蘭過得很好，我會繼續留隊。」

本來有指干地早前「跳船」離隊，球隊又未公佈新任教練人選，盧卡古可能會隨信任他的干地一同離開，但他日前就說：「我已經與將會成為我們新教練的人聯絡過，但現時不能透露太多，只能說我和他的溝通是正面的，而我們的目標是成功衞冕意甲。」

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