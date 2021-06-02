歐國盃的24支參賽隊伍，已在周二提交參加決賽周的26人大軍名單。焦點落在英格蘭公佈的最終大軍名單，領隊修夫基未有徵召上季大爆發的中場連格，反而點選了四位右閘入伍，決定備受質疑。英軍右閘氾濫，預計修夫基會以三後衞陣式出戰；他亦有信心領軍捧盃，豪言英格蘭未能晉級四強已可視為任務失敗。

文：吹雪

英格蘭最終26人大軍名單，除早前因傷退隊的前鋒格連活特外，中場連格、禾特普斯及前鋒奧利屈堅斯均落選 。最令外界「跌眼鏡」是阿歷山大阿諾特、列斯占士、捷比亞及基爾獲加四名右閘，悉數入選最後26人名單內。仍有傷在身的佐敦軒達臣及哈利馬古尼，亦順利入最終名單。至於只得17歲、效力多蒙特的中場祖迪比寧咸也首次為英格蘭一隊出戰大型盃賽決賽周。各隊公佈最終陣容後，英軍的足智彩冠軍賠率升溫至5.75倍成第3熱門，與5.25倍的奪標大熱法國相距不遠。

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辯稱以實力選人

英軍同時公佈了26人出戰歐國盃的球衣號碼，當中哈利卡尼將會穿上9號，史達寧則穿上10號，基亞利殊則會成為「7號仔」。至於四名右閘方面，捷比亞與阿歷山大阿諾特分別選用12及22號，基爾獲加及列斯占士則是沿用效力球會使用的2與24號。

面對外界質疑不挑選季中外借到韋斯咸後「鹹魚翻生」的連格，反而徵召了阿諾特等四名右閘出戰歐國盃，修夫基強調自己只是挑選了實力最強的26名球員：「他們能夠入選大軍，是因為他們是最好的26名球員之一，假如有5、6名右閘有力入選，我也會選他們。」修夫基續道：「我們要應付九場比賽，但目前已有隊員因傷上陣成疑。我們要有應變能力，以及通曉戰術的球員，幸好陣中有一班符合所有要求的老將與年輕球員。」

一度有傳會落選的阿歷山大阿諾特，最終被保留在大名單中，外界預料英軍將如2018年世盃時排出三後衞陣式。修夫基早前就表示過，阿諾特可任中場位置，令陣容變化更大。其實早在2018世盃，英格蘭已以三後衞陣式出戰，由基爾獲加擔任右中堅，捷比亞任右翼衞。在之後的歐國聯、歐國盃外圍賽及剛開始的世盃外圍賽，英格蘭也多以4-3-3及3-4-3陣式作賽。中堅馬古尼季尾受傷狀態成疑，料修夫基會選3-4-3陣式，務求盡用阿諾特及捷比亞等人的後上能力。

不入四強當失敗

英格蘭於2018年俄羅斯世界盃成功晉級4強，所以當被傳媒問到假如未能躋身本屆歐國盃準決賽，會否被視為失敗時，修夫基就直言：「是的。大家都知道自己背負對這樣的期望。我們曾2度打入4強，現在已是時候再進一步了。」除了2018年世界盃外，三獅軍團亦曾在2019年打入歐國聯4強。「作為領隊，我明白大家的期望，也知道自己要交出成績。我們要合力爭取佳績，並非單憑我就可以獲得成功。但當然，要是失敗的話，責任都在我身上。」他補充說。