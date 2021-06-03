中華台北棒球協會周三宣佈，由於國內外疫情嚴重影響球隊組軍和集訓，決定放棄參加將於墨西哥舉行的奧運資格賽。

中華棒協周三發表聲明，指由於無法找到集訓場地，加上行程安排上亦因主辦國墨西哥的防疫措施欠透明，因此決定放棄參加將於本月16日舉行的奧運棒球5搶1資格賽：「因為台灣各縣市都因為疫情問題的考慮，令球隊無法找到訓練場地。而最大的問題是墨西哥的防疫政策不透明也不清楚，讓球隊前往當地作賽無疑令球隊成員置身於風險之中。」

中華台北棒球隊在今次奧運資格賽可謂一波三折，中華台北原本是今次資格賽的主辦國，代表隊亦由中華職棒負責組軍和訓練，不過台灣近期疫情升溫，令當地無法舉辦國際賽，最終由墨西哥接手，而中華職棒亦放棄組軍，由中華棒協接手，今次代表隊成員亦以業餘球員成軍。

據台灣傳媒指，不少日本網民對中華台北隊棄賽表示支持和理解，認為在疫情下運動員應以個人安全為優先考慮，又批評日本政府和國際奧委會堅持舉辦東京奧運是妄顧公眾安全。

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