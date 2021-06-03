距離東京奧運開幕尚有50日，東京奧運組委會透露，原本約80,000名義工當中已經有約10,000人辭任，但東京奧組委主席橋本聖子排除了奧運再延期的可能，並表示東京奧運只有在諸如大部份代表團都無法到日本的情況下才會取消。

日本正在對抗第四波的新冠病毒疫情，東京和其他部份城市的緊急狀態令會維持至東奧之前一個月。周三晚，奧組委秘書長武藤敏郎對日本當地傳媒表示，至今已有約10,000名義工辭任，大部份是擔心新冠病毒，其餘則因為東奧推遲了一年或者因為抗議前奧組委主席森喜朗歧視女性的言論而請辭。

有民意調查顯示，日本有接近80%的人反對今年主辦東京奧運，部份義工也可能是該些反對人士之一，不過在東京的調查則發現，支持和反對主辦奧運的比率差距較小。武藤敏郎則表示，義工人數減少不會影響奧運的舉行，因為賽事規模縮減，所需人手亦相對減少。

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