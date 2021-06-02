【綜合歐洲外電】分屬歐國盃E及B組的波蘭與俄羅斯在周二進行了一場熱身賽，雙方踢成1:1握手言和。

在主場出戰的波蘭，雖然收起了羅拔利雲度夫斯基等幾名主將，但開賽後四分鐘便藉斯域利沙克的入球領先1:0。不過，俄羅斯戰至20分鐘，便由辛尼特後衞卡拉華耶夫後上窄角度射入，追成1:1平手。效力列斯聯的波蘭中場基列治，之後有一腳禁區頂遠射僅僅高出，斯域利沙克傳中又告中楣彈出。雙方之後均未能組織具威脅的攻勢，最終維持1:1比數完場。與波蘭同屬E組的斯洛伐克周二亦與保加利亞進行了一場熱身賽，結果同樣以1:1和波收場。

克羅地亞遭逼和

另外，在今屆歐國盃D組首場分組賽便會遇上英格蘭的克羅地亞，同日在熱身賽只能在主場與阿美尼亞踢成1:1平手。克羅地亞今仗在24分鐘，即由比列錫接應莫迪歷開出角球頂入先開紀錄，半場帶着一球優勢返回更衣室。戰至72分鐘，後備上陣的韋比馬在禁區外勁射破網，為阿美尼亞扳平1:1。雙方之後再無入球進賬，最終和局收場。

同樣有份出戰本月歐國盃決賽周的北馬其頓，半場與斯洛文尼亞互交白卷後，於55分鐘藉拿玻里中場艾利夫艾馬斯的入球領先1:0。完場前斯洛文尼亞由效力威尼斯的基歷高在禁區內建功，最終以1:1逼和北馬其頓。