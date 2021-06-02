荷蘭至今唯一贏過的國際大賽，就是1988年的歐洲國家盃。當屆在西德舉行，荷蘭在「三劍俠」古列治、列卡特及尹巴士頓帶領下，再輔以朗奴高文等名將，先在分組賽3:1殺敗英格蘭，再於4強憑尹巴士頓完場前的入球以2:1擊敗主辦國西德，決賽再遇分組賽對手蘇聯，荷蘭成功復仇以2:0贏波捧盃，其中尹巴士頓的「零角度窩利」入球，至今仍令人津津樂道。可惜荷蘭之後無以為繼，先後在1992年、2000年和2004年歐國盃4強止步。在2014年世界盃奪季後，更連續缺席2016年歐國盃和2018年世界盃。

舒夫真高唯一一戰

烏克蘭在2012年與波蘭合辦歐國盃，得以主辦國身份首次晉身歐國盃決賽周，「核彈頭」舒夫真高亦得以在退休前參與這四年一度的歐洲球壇盛事。當屆烏克蘭與法國、英格蘭及瑞典同處死亡之組，首仗面對瑞典成功贏2:1，令全國沸騰，可惜及後對法國及英格蘭落敗，未能出線。到2016年歐國盃，烏克蘭成績更差，三戰全敗包尾出局。奧地利亦曾在2008年以主辦國身份之一晉身歐國盃決賽周，可惜只能在對波蘭時搶得一分而出局。

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