德國周三在備戰歐洲國家盃的熱身賽對丹麥，有相隔逾兩年重返國家隊的2014年世界盃冠軍隊成員曉姆斯及湯馬士梅拿任正選，但德國在兩度射中楣及浪費了不少機會下，最終被丹麥以1:1逼和。

德國今場收起了上周六參與了歐聯決賽的四名英超球星車路士的夏維斯、迪姆華拿魯迪格及曼城中場根度簡，上半場佔盡優勢但始終未能破網，包括梅拿的頭槌攻門被卡斯柏舒米高沒收，及利萊辛尼在無人看管下於禁區內炒高。最好機會則是完半場前1分鐘基拿比的遠射，但這記射門中楣不入，完半場雙方互交白卷。

換邊後，德國由慕䊨加柏中場科利安尼奧侯斯近射破網而領先1:0，但之後未能把握機會將比數拉開，丹麥於71分鐘由RB萊比錫前鋒尤素夫保臣接應基斯甸艾歷臣妙傳後推入禁區射入而追成1:1平手。德國在6分鐘後有甘美治射中楣，未能再度領先，結果只能與丹麥賽和1:1。

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