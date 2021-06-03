東京奧運即將在7月23日開幕，東京奧組委主席橋本聖子接受當地傳媒訪問時，表示東京奧運不會停辦或再延期。

由於日本的新冠病毒疫情嚴峻，近期多家媒體進行的民調均顯示，輿論壓倒性支持東京奧運應停辦或再度延期，惟橋本聖子周三接受日刊SPORTS專訪時重申奧運不會停辦或延期，若疫情突然爆發，也有可能隨時改成無觀眾比賽。

橋本聖子認為，隨著日本國內疫苗接種率逐漸提升，民意已在改變，加上國際奧會（IOC）敦促各國為奧運代表團接種疫苗，屆時選手村將有8成入住者會完成施打疫苗，組委會也加強說明檢驗次數與代表團採「泡泡」入境形式等防疫措施，相信能獲得民眾理解。被詢及東京奧運是否會停辦，橋本回答「不會」；至於是否會再次延期，橋本回應「沒辦法再次延期」。

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