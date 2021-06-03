迪比周三在上、下半場各建一功，協助兩度落後的荷蘭在葡萄牙進行的歐洲國家盃熱身賽以2:2逼和蘇格蘭。

蘇格蘭因為在西班牙的訓練營有一宗新冠病毒確診個案，在預防措施下少了七名球員，但該隊開賽10分鐘由積亨特利先拔頭籌。不過，荷蘭於17分鐘由里昂前鋒迪比接應韋拿杜姆頭槌傳傳送後抽入而扳平。半場兩隊踢成1:1。

換邊後，安德魯羅拔臣於63分鐘左路傳中，喜伯年前鋒奇雲尼斯畢近射得手，蘇格蘭以2:1再度領先。上半場31分鐘已收起韋拿杜姆及法蘭基迪莊的荷蘭全力反撲，戰至89分鐘終於由迪比在禁區邊主射罰球破網，梅開二度助荷蘭以2:2逼和蘇格蘭。

兩隊在歐國盃前都還有一場熱身賽，荷蘭會在周日對格魯吉亞，蘇格蘭同日往訪盧森堡。至於今屆歐國盃，荷蘭6月13日會在阿姆斯特丹的C組首輪出戰烏克蘭，同組對手還有奧地利及北馬其頓，D組的蘇格蘭首戰則是6月14日於漢普頓公園對捷克，同組對手尚有英格蘭和克羅地亞。

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