足總今日進行董事會，主席貝鈞奇在會後表示，亞洲足協已批准亞協盃有觀眾入場，惟仍需要香港政府首肯。貝認為，港超聯已開放球迷入場一段時間，故亞協盃應可以予觀眾入場。

亞協盃J組將於本月23日開始在香港進行，東方龍獅與理文兩支港超聯球隊同處此組，同組還有來自台灣的中華台北代表台南市FC及蒙古的220體育會。疫情下，外隊來港隔離情況受關注，足總行政總裁譚秋朗在董事會會後表示：「外隊來港需要隔離，跟足政府現時指引。四隊均要進入『賽事泡泡』，由酒店到球場要點對點交通。兩支外隊都確認來港參賽，且已交了職球員名單。」他又表示，亞協盃將會分別在香港大球場及將軍澳運動場進行，東方和理文將會使用將軍澳足球中心訓練。

另外，亞洲足協已同意亞協盃開放予球迷入場，但前題是當地政府容許，貝表示：「亞洲足協批准了，只要政府也准許，球迷就可以入場。亞洲足協沒有定下入場人數限制，如按照香港的慣例，可能開放一半或75％座位。政府尚未批准，但早前室內的籃球賽也有觀眾，港超聯今季也順利進行，沒有出現意外，相信可以獲批。」

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