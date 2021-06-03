上周五宣佈已經接種新冠病毒疫苗的智利中場維達爾，直至周一智利國家隊就宣佈這名34歲中場確診新冠病毒。根據阿根廷傳媒報道指，原來維達爾在返回智利之後就完全無視防疫規定，未有留在酒店進行隔離之餘，更約了一名女模特在酒店內度過一段時間，隨時會面臨罰款。

周一維達爾因為嚴重扁桃腺發炎而入院，幾個小時之後智利國家隊就宣佈他檢測呈陽性。阿根廷傳媒號角報就大爆，本來維達爾回到智利時需要接受10日隔離，要求球員在訓練及比賽時才可離開酒店，而且只跟親人接觸。不過維達爾就與朋友共進晚餐，然後參觀賽馬場以及錄制廣告，而且參觀了他持有部分股權的一間乙級球會，維達爾就認為是在行程當中的其中一人傳染了自己。

除了四處走之外，維達爾在前往智利報道之前，更約了一名女模在酒店度過了一段時間，後者更在社交媒體中分享了自己與維達爾的合照，隨後這名女模同樣確診。根據智利衞生副部長的說法，現時維達爾將會因為違反健康泡沫而需接受調查，這名智利中場更有可能面臨高達8萬美元（約62萬港元）的罰款。

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