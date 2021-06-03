賓施馬周三在回歸法國國家隊的首場比賽主射12碼宴客及射門中柱，但無阻法國在歐洲國家盃熱身賽主場以3:0輕取大部份時間10人應戰的威爾斯。

這場友賽在尼斯上演，25分鐘，保羅普巴的頭槌攻門被丹尼禾特撲出後，相隔近六年再度為法國隊披甲的賓施馬近射引導威爾斯的尼高威廉斯手球，後者領紅被逐令威爾斯少踢一人。不過，法國雖獲12碼，賓施馬親自主射卻被丹尼禾特撲出，錯過為法國取得領先優勢的機會。

34分鐘，禾特擋出拉比奧特的遠射，但基利安麥巴比補射破網，射入個人在法國隊的第17球，為法國在這場友賽打開紀錄。完半場，法國領先威爾斯1:0。

換邊後僅2分鐘，基沙文接應麥巴比後踭助攻妙射得手，法國領前至2:0。戰至79分鐘，賓施馬再有機會，但他在禁區內射門中柱，後備上陣的奧士文尼迪比利補射中鵠，協助法國以3:0大勝威爾斯。

法國下周二將會在下一場友賽對保加利亞，6月15日則於歐國盃首戰德國。

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