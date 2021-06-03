歐國盃將於本月11日展開，取得香港直播權的NowTV今日舉行錄影廠啟動禮，早前宣佈的《歐國盃第三聲道》除了有「宇宙天團」Error成員及強尼作評述員外，還會有網絡紅人及標準流浪守將盧均宜、劍擊運動員文毅施及香港單車前代表馬詠茹等作主持。

NowTV在今屆歐國盃開設較輕鬆的《第三頻道》，邀請了啱 Channel、試當真及小薯茄等頻道成員作主持，亦有曾任評述員的強尼及現役港超聯球員盧均宜等。此外，NowTV隨身睇應用程式及網頁版的歐國盃頻道增設「一齊睇」功能，可在觀看球賽同時與另外三名友人視像通話。

將任嘉賓主持的盧均宜表示今屆看好法國，認為法國可以晉身四強，比利時亦是另一熱門。他表示，今次作主持是一個新嘗試：「可與一些KOL和電競選手合作，會是特別的體驗。他們很有口才，轉數快，但足球方面我和謝德謙可能較熟悉。」

一直於Now擔任評述員的冠忠南區守門員謝德謙亦看好法國，他說：「法國三線平均，守門員洛里斯我也喜歡，但如果要看表現，我會想睇丹麥，因為看任何比賽我都主要看守門員，今屆想看卡斯柏舒米高有何表現。還有西班牙會使用那一個門將？會用迪基亞嗎？」港足正於巴林出戰世盃外次賽，今次沒有入選的謝德謙指：「有機會的話，也想嘗試旁述港足的比賽，自己亦與麥柏倫合作過，比較熟悉，但要視公司安排。」今晚港足對伊朗的賽事，將會由南區前教練鄭兆聰及陳葦如旁述。

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