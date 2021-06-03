76人周三雖有艾比迪（Joel Embiid）因傷缺陣，但在薛夫居里（Seth Curry）攻入個人在季後賽新高的30分以及賓西蒙斯（Ben Simmons）貢獻「三雙」之下，仍於NBA季後賽東岸首圈以129:112擊敗到訪的巫師，以場數4:1淘汰巫師後將於東岸次圈與同日作客贏103:89、同樣以4:1淘汰紐約人的鷹隊對壘。

周三（香港時間周四）NBA季後賽戰果

東岸首圈（7場4勝）

76人 129:112 巫師；系列賽76人贏4:1

紐約人 89:103 鷹隊；系列賽鷹隊贏4:1

註︰前者主場

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