布卡約沙卡周三首度為英格蘭士哥，協助英格蘭在米杜士堡河畔球場進行的友賽以1:0小勝奧地利。不過，利物浦後衞阿歷山大阿諾特在比賽尾段傷出，能否參與即將展開的歐洲國家盃存有疑問。

英格蘭今戰於11分鐘便有祖迪比寧咸近門射入，但因泰朗明斯犯規在先，入球無效。29分鐘，哈利卡尼接應基亞利殊傳送後近射被奧地利門將巴治文擋出，完半場兩隊互無紀錄。

56分鐘，連格傳球入禁區，基亞利殊欲起腳施射被解圍，但沙卡把握機會窄角度射入，射入在「三獅軍團」的第一球，助球隊領先1:0。奧地利其後有沙比薩在禁區外射中楣，英格蘭結果以1:0擊敗奧地利，周日會在第二場亦是最後一場熱身賽對羅馬尼亞。

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