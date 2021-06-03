現年70歲的現任足總主席貝鈞奇，將是2020東奧港隊團長，今日出席有線電視50日倒數揭幕儀式，對於東奧組委今日表示東奧若沒有觀眾也會如期舉行，絕不延期，貝生表示歡迎，並透露港隊為防疫會包機前赴日本，亦呼籲一眾準港隊奧運代表接種疫苗，在已取得的35個席位，他看好「女車神」李慧詩、「混血飛魚」何詩蓓及「跳馬王子」石偉雄有機會衝牌。

貝生表示日本肯定辦奧運，有如放下心頭大石：「之前日本一直有聲音要取消奧運，東京奧組委受到好大壓力，今日閉門也要辦，對運動員可以說是放下心頭大石，畢竟運動員生涯不易捱，他們苦練多年就是等這刻，我們唯有積極面對，迎難而上，希望不受疫情影響，港隊能有突破。」貝生表示暫定7月8日在禮賓府進行東奧港隊授旗。

首次出任奧運團長的貝生坦言自己有「三高」也接種了疫苗，不過在疫下當團長多少也會緊張，他表示鼓勵運動員接種，以平常心去參加奧運。

今日正值東奧倒數50日，有線體育頻道總監蔡富華表示奧運期間將在有線相關七個頻道，包括收費及免費台，每日播出至少1000小時的奧運節目，預算超過一千萬港元，以免費台的開電視為例，將打破慣例，屆時除新聞及兒童節目外，其他節目將讓路，全個台會播放奧運，有線亦會派出新聞台及體育台兩支隊伍到東京直擊，並不會放過任何一個港隊賽項。

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