相隔533天後，香港足球代表隊終於再有比賽，於周四晚香港時間10時30分在巴林穆哈拉格體育場出戰世界盃外圍賽亞洲盃次圈賽事，對手為伊朗。港足目前於C組排第4，數字上仍有晉級的可能，在缺少外流兵的情況下，挑戰世界排名高113位的對手，難度雖高，但香港人不會放棄。（NowTV630/633台今晚10:30pm直播）

港足在世盃外次圈餘下的三場賽事多番延期，加上在香港政府的防疫措施下，難以安排任何友誼賽，因此港足自2019年12月赴南韓釜山出戰東亞足球錦標賽決賽周後，因疫情而再沒有任何比賽，至今已逾一年半。世盃外亞洲區次圈終於可以賽會制進行，C組5隊集齊在巴林，於這個中東小國在13天內完成餘下所有賽事。港足目前以5戰得5分排在小組第4位，僅比已肯定出局的柬埔寨為高，餘下3仗的對手均為中東強隊，今晚首戰的對手為世界排名高達31位的伊朗，比排144的港足高113位，兩隊在2019年於香港大球場上演的首循環賽事，作客的伊朗由「伊朗美斯」阿斯蒙及安沙里法特上、下半場各入一球，以2:0擊敗港足。

疫情關係，球會有權因隔離措施而拒絕球員出戰國際賽，今仗港足缺少了陳俊樂、羅素、梁諾恆和李毅凱4位外流到中國聯賽的主力球員。港足上周二開始操練，上周六晚啟程到巴林，教練團成員朱志光在抵埗後表示，當時日間氣溫雖高，但黃昏起溫度下降，加上較乾爽，故球員適應情況不俗。今仗於當地時間下午5時30分展開，預計氣溫約為攝氏35度。

麥柏倫賽前表示：「準備工作如計劃般進行，球員沒有受傷，這兒的設施很好，但訓練球場不太平坦。」港足餘下三個對手均為中東強隊，伊朗更是三隊中實力最高，麥柏倫指：「伊朗同日本、南韓屬同級亞洲最強球隊，是巨大挑戰。球員需要踢出『香港不死』的精神。對手體格、速度、技術都比我們好，平日出戰的聯賽節奏快，有球員效力歐洲聯賽球隊，與我們實力存在差距，希望我們的表現可令伊朗感到驚奇。」

港足已長時間沒有比賽，惟對手伊朗牌面比港足高得多之餘，在疫情下，去年10月已恢復友賽，擊敗過烏茲別克和波黑，今年3月亦以3:0贏過敍利亞。面對強敵，守將羅梓駿表示：「已對過伊朗，知道對手實力，我們今次陣容亦有變，最重要還是心態，我們已100%準備好去戰鬥，去挑戰他們，知道是硬仗，但不會抱捱打心態，會盡力踢場好波。」伊朗目前4戰得6分，是C組唯一這在13日需要出戰4場比賽的球隊。

同日較後時間將會有另一場賽事，由有主場之利的巴林對柬埔寨。港足戰畢今仗後，將會有較長時間的休息，下周五才會有第二場比賽，對手是伊拉克。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波