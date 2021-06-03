爭取平紀錄第24個大滿貫冠軍的莎蓮娜，周三在法國網球公開賽女單次圈打足三盤才以2:1淘汰羅馬尼亞的寶莎妮絲古，男單2號種籽梅韋迪夫、5號種籽薛斯柏斯及6號種籽施華利夫亦順利打入第3圈。

39歲的「細威」周三是以6:3、5:7和6:1力克寶莎妮絲古，將與美國的歌蓮絲在第三圈碰頭，爭奪16強一席位。3號種籽白羅斯的莎芭蘭卡亦以7:5和6:3戰勝白羅斯的莎諾維琪，晉身第3圈。

男單方面，俄羅斯好手梅韋迪夫在先失一盤下，以3:6、6:1、6:4和6:3反勝美國的湯美保羅，打入第3圈。薛斯柏斯以6:3、6:4和6:3淘汰西班牙的柏度馬天尼斯，至於施華利夫則是以7:6（7:4）、6:3和7:6（7:1）力挫俄羅斯的沙菲奧連。

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