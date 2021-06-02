【綜合法國外電】周二法網男單首圈焦點賽，3大天王中的拿度和1哥祖高域先後登場，結果兩位天王級球手首圈均輕鬆過關。力爭第14次法網封王的拿度展現泥地王本色，直落三盤掃走澳洲的普比連過關，稍後出戰的祖高域亦以盤數3:0淘汰辛達格連。（now670、671、有線651及652台今日4:50pm直播）

今屆力爭破紀錄奪第21「貫」的拿度，首圈只花上2小時23分鐘，便直落3盤以6:3、6:2和7:6（7:3）擊敗21歲澳洲球手普比連，取得首勝。今屆法網他只被列為三號種籽，並要與祖高域及費達拿同處上半區，但拿度賽後就稱只會專注比賽。拿度次圈將鬥法國球手加斯基。

稍後時間亮相的一哥祖高域，面對世界排名低65位的辛達格連亦贏得輕鬆，連勝6:2、6:4、6:2晉級，次圈對烏拉圭的古華斯。祖高域賽後對自己的狀態感到滿意，並跟日前退出法網及患抑鬱症的大坂直美表示支持：「我支持她，她很勇敢，我亦為她經歷過的艱苦時間，以及心靈承受的煎熬感到難過。

打入男單次圈的德國新星施華利夫，同日以盤數3:0擊敗俄羅斯球手沙菲利連；女單10號種籽賓絲於次圈面對俄羅斯的卡莎堅娜，意外地直落兩盤輸波出局。