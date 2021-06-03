周三NBA季後賽東岸首圈，紐約人鬥鷹隊的系列賽上演第五戰。主隊紐約人在落後1:3之下許勝不許敗，然而卻始終未能守住對手控衞T楊格（Trae Young），被對手狂轟36分。而臨完場這位初戰季後賽的22歲球星射入超遠三分後，更向現場觀眾鞠躬挑釁，還擊曾遭主場球迷不禮貌對待，同時領鷹隊以103:89再贏一次，成功射入次圈鬥76人。

紐約人對鷹隊的系列賽一直火藥味十足，第二戰紐約人主場有球迷向T楊格吞口水，不過T楊格未受此影響，整個系列賽表現極為出色。是役完半場時鷹隊只以5分領先，不過第三節紐約人主將蘭度（Julius Randle）射入三分追近後，卻被鷹隊隨即打出一段9:0攻勢，而全隊第三節命中率只得3成下被拉開雙位數分差，此後一直未能追近，最終以14分之差落敗。

系列賽的焦點人物T楊格今仗依然神勇，攻入全場最高的36分及交出9次助攻，系列賽平均得分高達29.2分。而他在比賽尚餘43.7秒時射入32呎遠程三分，射入後更望向麥迪遜花園球場的紐約人球迷並鞠躬，回應現場球迷的噓聲。而T楊格系列賽中三場紐約的比賽分別攻入32分、30分，以及36分，成為「籃球之神」米高佐敦（Michael Jordan）之後，首位在季後賽三戰作客麥迪遜花園球場同樣破30分的球員。

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