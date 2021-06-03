比利時傳媒報道，近半隊比利時國家隊球員擔心副作用會影響奪冠機會，拒絕在2020歐洲國家盃之前接種新冠疫苗。

比利時政府已經為球員接種新冠疫苗開綠燈，批准參與歐國盃的球員接種輝瑞BioNTech疫苗，比利時足總亦強調這對國家隊爭取首個錦標「非常重要」。不過，世界排名第一的比利時是贏取歐國盃的熱門之一，而據比利時的HLN報道，部份球員恐怕疫苗副作用會影響他們表現故拒絕接種。

輝瑞疫苗副作用包括疲倦、頭痛、肌肉痛、發冷、關節疫和發燒，每10個人當中可能有超過一個人受到影響。

比利時在歐國盃的首場比賽，將是6月12日在聖彼得堡對俄羅斯。

-----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波