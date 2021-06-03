有報道指比利時國家隊部份球員拒絕在歐國盃前接種新冠疫苗。
比利時傳媒報道，近半隊比利時國家隊球員擔心副作用會影響奪冠機會，拒絕在2020歐洲國家盃之前接種新冠疫苗。
比利時政府已經為球員接種新冠疫苗開綠燈，批准參與歐國盃的球員接種輝瑞BioNTech疫苗，比利時足總亦強調這對國家隊爭取首個錦標「非常重要」。不過，世界排名第一的比利時是贏取歐國盃的熱門之一，而據比利時的HLN報道，部份球員恐怕疫苗副作用會影響他們表現故拒絕接種。
輝瑞疫苗副作用包括疲倦、頭痛、肌肉痛、發冷、關節疫和發燒，每10個人當中可能有超過一個人受到影響。
比利時在歐國盃的首場比賽，將是6月12日在聖彼得堡對俄羅斯。
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